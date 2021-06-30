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الأوبرا تستقبل أنغام في حفل جماهيري ضخم الخميس

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الأوبرا تستقبل أنغام في حفل جماهيري ضخم الخميس الأوبرا تستقبل أنغام في حفل جماهيري ضخم الخميس

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تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلا للنجمة أنغام بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات وذلك فى الثامنة مساء الخميس الأول من يوليو على مسرح النافورة .

يتضمن البرنامج نخبة من أعمالها الخاصة التى قدمتها على مدار مشوارها الفنى منها حاله خاصة جدا ، بين البينين ، اساميك الكتيرة ، اتجاه واحد ، اهي جات ، متلخبطة ، 100 صورة ، بتوصفني بتكفسفنى ، ده اللي عندي ، سيدي وصالك ، نفس الشوق ، نزوة ، فنجان النسيان ، انا بعته كتير ، هبدأ مالاخر ، مطمنة ، وحدانية ، بتحبها ولا ، بعتلي نظرة ، عرفها بيا ، حتة ناقصة ، ياريتك فاهمني وغيرها .

وأعلنت أنغام سعادتها بالمشاركات الدائمة فى أنشطة دارالأوبرا المصرية، مؤكدة رغبتها الدائمة فى التواجد بين جماهيرها المتذوقة للفنون الراقية.

المصرى اليوم

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