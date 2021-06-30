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العسومي: إطلاق مركز الدبلوماسيةً البرلمانية العربية خطوة لمجابهة المرحلة الراهنة المليئة بالتحديات الجسام

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العسومي: إطلاق مركز الدبلوماسيةً البرلمانية العربية خطوة لمجابهة المرحلة الراهنة المليئة بالتحديات الجسام العسومي: إطلاق مركز الدبلوماسيةً البرلمانية العربية خطوة لمجابهة المرحلة الراهنة المليئة بالتحديات الجسام

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أكد رئيس البرلمان العربي عادل بنً عبدالرحمن العسومي، أن فكرة إطلاق مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي، جاءت إدراكاً منا بدقة وخطورة المرحلة الراهنة المليئة بالتحديات الجسام التي تواجه الدول والمجتمعات العربية، واستشعاراً لمسؤوليتنا كممثلين للشعب العربي، واستجابةً لنداءات وتطلعات قادة الدول العربية وشعوبها .

جاء ذلك خلال في تصريحات له اليوم بمناسبة اختتام الدبلومة التطبيقية الأولى حول الدبلوماسية البرلمانية العربية التابعة للبرلمان العربي.

وشدد «العسومي» على انها فكرة جاءت ايضا في إطار إستراتيجية العمل الجديدة للبرلمان العربي، واعتماده «الدبلوماسية البرلمانية» كآلية محورية لمبادراته واقتراحاته، ووفقا لسعي البرلمان العربي في تفعيل «الدبلوماسية البرلمانية العربية» كإطار عام لتوجهاته المستقبلية إعلاءً للمصلحة العربية وتلبية طموحات الشعوب العربية والتعبير عن صوتها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، ودفاعاً عن أولويات ومصالح الدول العربية.

ونوه رئيس البرلمان العربي بأن مركز الدبلوماسية البرلمانية سيعد كتاباً توثيقياً لأعمال الدبلومة التطبيقية، يتضمن المحاضرات والنقاشات والخلاصات التي تم التوصل إليها خلال المحاضرات التي عقدت خلال فاعليات الدبلومة التطبيقية الأولى حول «الدبلوماسية البرلمانية».

المصرى اليوم

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