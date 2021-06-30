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بسبب «أزمة كبيرة» تتعلق بكورونا.. زعيم يقيل عدد من كبار المسؤولين

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بسبب «أزمة كبيرة» تتعلق بكورونا.. زعيم كوريا الشمالية يقيل عدد من كبار المسؤولين بسبب «أزمة كبيرة» تتعلق بكورونا.. زعيم يقيل عدد من كبار المسؤولين

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أقال زعيم كيم جونغ أون العديد من كبار المسؤولين الذين فشلوا في تطبيق الوقاية الصارمة من المستجد في كوريا الشمالية.

وذكرت وسائل إعلام حكومية في كوريا الشمالية، الأربعاء، أن زعيم كوريا الشمالية وصف موقف هؤلاء المسؤولين بالإهمال في واجباتهم، مما يترتب عليه «عواقب وخيمة» على الأمة، بحسب «cnn».

ولم يتضح عدد المسؤولين عن الحادث الذي لم يتم توضيح تفاصيله والذي وصفه كيم بأنه «أزمة كبيرة»، لكن يبدو أنه تم استبدال بعض أعضاء المستويات العليا من حزب العمال الكوري الحاكم، وفقا لوكالة الأنباء الكورية المركزية الحكومية (KCNA).

وقد يكون تفشي فيروس كورونا أمرًا مروعًا لكوريا الشمالية، حيث إنه من غير المحتمل أن تكون البنية التحتية للرعاية الصحية المتداعية في البلاد على مستوى مهمة علاج عدد كبير من المرضى المصابين بمرض شديد العدوى.

يشار إلى أن كوريا الشمالية لم تعترف علنًا بأي حالات إصابة بفيروس كورونا، حيث إنه هناك فئة صغيرة تعتقد بأن دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون شخص قد نجت من فيروس أصاب أكثر من 180 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

المصرى اليوم

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