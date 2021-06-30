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قيادى بالوفد : 30 يونيو أعظم ثورة في تاريخ الحديث

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قيادى بالوفد : 30 يونيو أعظم ثورة في تاريخ مصر الحديث قيادى بالوفد : 30 يونيو أعظم ثورة في تاريخ الحديث

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قال المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا، ورئيس لجنة الصناعة والتجارة بحزب الوفد، إن ثورة 30 يونيو تعد أعظم ثورة في تاريخ الحديث، حيث أنها نقلت البلاد من اللادولة إلى دولة ذات سيادة، ولها دور محورى وأستراتيجى على الصعيدين الإقليمي والدولي، من مؤسسات مهمشة واقتصاد ينهار إلى صلب بشهادة كبرى مؤسسات التصنيف العالمية.
وتابع عضو الهيئة العليا للوفد :«ثورة 30 يونيو خلصت البلاد من خفافيش الظلام، وأحبطت مخططات الشر، ومؤامرات تقسيم المنطقة، على أيدى جماعة كانت تريد طمس الهوية العربية، والتخطيط لشرق أوسط جديد من خلال تمزيق الدول العربية لدويلات بناء على الوحدة الطائفية، وقائمة على أساس عرقى، حتى جاءت ثورة 30 يونيو بأعظم انتفاضة شعبية للقضاء على هذه المخططات الشيطانية وانتزاع الجمرة الخبيثة من جسد الأمة العربية».
وأشار المهندس حمدي قوطة، في بيان له، إلى أن ثورة 30 يونيو بداية الجمهورية المصرية الجديدة، تلك الثورة التي قضت على أحلام وآمال الجماعات الإرهابية والفاشية الدينية، إلا انها كانت أيضا بداية حقيقة لتأسيس جمهورية جديدة يحلم بها الجميع.
وأكد «قوطة»، أن ثورة 30 يونيو العظيمة كُتب لها النجاح بعد إيمان القيادة السياسية بمطالب الشعب المصرى العظيم الذي خرج في كافة الميادين مطالباً برحيل هذه الجماعة، ولعل ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع خلال السنوات السبعة السابقة وما لم نشهده خلال عصور كاملة في الماضى.

وأكد القيادى الوفدى، أن الرئيس أوفى بما وعد به من إعادة بناء الدولة المصرية الحديثة، والقضاء على الإرهاب الأسود، لافتاً أن جميع القطاعات بالدولة شهدت نقلة نوعية كبيرة خاصة في قطاع البنية التحتية هذا بخلاف إقامة مشروعات تنموية عملاقة لم نراها من قبل وكان نتيجة لذلك تصدر الدولة المصرية مرة أخرى مكانتها القيادية على الساحة الإقليمية والدولية .

المصرى اليوم

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