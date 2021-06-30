تغيب 10 طلاب عن أداء امتحان الأدب والنصوص بأزهرية شمال سيناء

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أكد الشيخ محسن أبو القاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، على انتظام امتحان مادة الأدب والنصوص بالنسبة لطلبة القسم العلمي بالثانوية الأزهرية في مختلف لجان الامتحانات بشمال سيناء.

أشار أبو القاسم، في بيان، إلى عدم تلقي غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المنطقة بالعريش أي شكاوى أو إخطارات، فيما لم تسجل أي إصابات اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلبة والملاحظين، بجانب اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية خلال سير الامتحان.

أضاف أن نسبة حضور الطلبة للامتحان بلغت 94.3%، حيث أدى الامتحان عدد 164 طالبا وطالبة من إجمالي عدد المقيدين وهم 174 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتغيبين عن أداء الامتحان 10 طلاب.