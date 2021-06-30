أخبار عاجلة

وائل جسار يحيي حفل عيد الأضحى في الإسكندرية -
صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور -
كارتيرون: محمد صبحي سينافس الشناوي في المستقبل.. وسيحرس مرمى المنتخب -
كريم فهمي من المالديف: «أنا في إجازة» -
تبطين 8 ترع بطول 23 كيلو وبتكلفة 53 مليون جنيه في الأقصر -
ياسمين عبدالعزيز تكشف عن «أحلى يوم في حياتها»: «السن مجرد رقم» -
أنغام في مواجة عاشور والشرنوبي في عيد الأضحى -
جردها من ملابسها وسدد لها 6 طعنات.. تفاصيل مقتل خادمة الهرم في شقة الزوجية -
حملات نظافة بمحيط لجان امتحانات الثانوية في الجيزة -
تردد قناة نادي الزمالك الجديد على النايل سات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وصفوها بـ«لحظة تاريخية».. وزير الخارجية الإسرائيلي يفتتح قنصلية في دبي ()

Print
وصفوها بـ«لحظة تاريخية».. وزير الخارجية الإسرائيلي يفتتح قنصلية في دبي (فيديو) وصفوها بـ«لحظة تاريخية».. وزير الخارجية الإسرائيلي يفتتح قنصلية في دبي ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأربعاء، قنصلية في دبي وذلك خلال الزيارة الرسمية الأولى لوزير إسرائيلي إلى الإمارات، بمشاركة وزير التجارة الإماراتي، أحمد الزيودي.

ونشرت صفحة «إسرائيل بالعربية» التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطع من لحظة الافتتاح قائلين: «لحظة تاريخية.. افتتاح القنصلية الإسرائيلية في دبي».

يذكر أن «لابيد» افتتح رسميا سفارة إسرائيل في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الثلاثاء، والتقاه وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وقال وزير الخارجية يائير لابيد خلال افتتاح السفارة بأبوظبي، إن «إسرائيل تريد السلام مع كل جيرانها»، مطالبًا دول الشرق الأوسط بالاعتراف بوجود إسرائيل وإجراء محادثات معها.

يذكر أن «لابيد» يستعد لزيارة معرض «إكسبو 2021» الذي سيفتتح هذا العام في الإمارات، والذي تشارك به إسرائيل في جناح خاص لها في المعرض.

كما وقع وزير الخارجية الإسرائيلي، أمس، على اتفاقية تجارية بين تل أبيب وأبوظبي.

ووقع على اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين كل من وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية «لابيد»، وجرى التوقيع خلال احتفال رسمي في وزارة الخارجية الإماراتية، في ختام الاجتماع الثنائي بين وزيري الخارجية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو

بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو

ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو

ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو

عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو)

عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو)

أحمد داش يطرح برومو «الحرامي 2» ويعلن موعد عرضه (فيديو)

أحمد داش يطرح برومو «الحرامي 2» ويعلن موعد عرضه (فيديو)