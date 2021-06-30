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افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأربعاء، قنصلية في دبي وذلك خلال الزيارة الرسمية الأولى لوزير إسرائيلي إلى الإمارات، بمشاركة وزير التجارة الإماراتي، أحمد الزيودي.

ونشرت صفحة «إسرائيل بالعربية» التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو من لحظة الافتتاح قائلين: «لحظة تاريخية.. افتتاح القنصلية الإسرائيلية في دبي».

يذكر أن «لابيد» افتتح رسميا سفارة إسرائيل في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الثلاثاء، والتقاه وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وقال وزير الخارجية يائير لابيد خلال افتتاح السفارة بأبوظبي، إن «إسرائيل تريد السلام مع كل جيرانها»، مطالبًا دول الشرق الأوسط بالاعتراف بوجود إسرائيل وإجراء محادثات معها.

يذكر أن «لابيد» يستعد لزيارة معرض «إكسبو 2021» الذي سيفتتح هذا العام في الإمارات، والذي تشارك به إسرائيل في جناح خاص لها في المعرض.

كما وقع وزير الخارجية الإسرائيلي، أمس، على اتفاقية تجارية بين تل أبيب وأبوظبي.

ووقع على اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين كل من وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية «لابيد»، وجرى التوقيع خلال احتفال رسمي في وزارة الخارجية الإماراتية، في ختام الاجتماع الثنائي بين وزيري الخارجية.