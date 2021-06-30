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96.9 % نسبة حضور طلاب الدبلومات الفنية بشمال سيناء

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96.9 % نسبة حضور طلاب الدبلومات الفنية بشمال سيناء 96.9 % نسبة حضور طلاب الدبلومات الفنية بشمال سيناء

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بلغت نسبة حضور طلاب الدبلومات الفنية بشمال سيناء للامتحانات التي جرت اليوم ، 96.9%. وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، على انتظام الامتحانات لطلاب الدبلومات الفنية في عدد 135 لجنة على مستوى شمال سيناء.

وأشار إلى عدم تلقي غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المديرية بالعريش أي شكاوى أو إخطارات، فيما لم تسجل أي إصابات اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلبة والملاحظين، بجانب اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية خلال سير الامتحانات.

وأضاف أن نسبة حضور الطلبة للامتحان بلغت 96.9%، حيث أدى الامتحان عدد 3535 طالبًا وطالبة من إجمالي عدد المقيدين، وهم 3645 طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد المتغيبين عن أداء الامتحان 110 طالبًا وطالبة.

المصرى اليوم

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