وزير النقل: 200 مليار جنيه قيمة التحديث الشامل في السكة الحديد.. والتطوير ينتهي 2023

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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن عملية تطوير السكك الحديدية تشمل تحديث الجرارات والعربات بتكلفة تصل إلى 200 مليار جنيه.

وأوضح الوزير، خلال لقاء مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «أفضل 4 شركات عالمية تقوم بتحديث نظام الإشارات ووسائل التحكم بمختلف أنحاء الجمهورية»، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تحديث نظام الإشارة بخط القاهرة– الإسكندرية، وبورسعيد– الزقازيق نهاية العام الجاري.

ولفت إلى أن قيمة تحديث نظم الإشارات والتحكم تبلغ 50 مليار جنيه، كما تبلغ تكلفة تحديث قضبان السكك الحديدية 50 مليار جنيه، مؤكدا أن عملية التطوير التي تنتهي 2023 ستمنع وقوع الحوادث، حال عدم وجود تدخل من العنصر البشري.