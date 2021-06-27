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شوط أول سلبي بين الرجاء وبيراميدز

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شوط أول سلبي بين الرجاء وبيراميدز شوط أول سلبي بين الرجاء وبيراميدز

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انتهى الشوط الأول بين بيراميدز المصري والرجاء المغربي بالتعادل السلبي في إطار مباريات الإياب للدور قبل النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية وكان أخطرها عند الدقيقة 44 بعدما وضع مالانجو رأسية رائعة ولكن الكرة اصطدمت بقائم الحارس أحمد الشناوي.

وحصل ثلاثي الفريق المغربي «إلياس حداد - زكريا الوردي - بن مالانجو» على بطاقات صفراء، فيما يمتلك الفريق المصري إنذار وحيد حصل عليه اللاعب نبيل دونجا بعد تدخل عنيف على سفيان رحيمي.

وكانت مباراة الذهاب في القاهرة انتهت بالتعادل السلبي وهو ما أشعل لقاء العودة حيث يحتاج بيراميدز لتسجيل هدف للحفاظ على حقوقه في التأهل غلى المباراة النهائية.

المصرى اليوم

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