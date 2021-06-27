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وزير النقل: مليون راكب يستخدمون السكة الحديد دون تذكرة ()

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وزير النقل: مليون راكب يستخدمون السكة الحديد دون تذكرة (فيديو) وزير النقل: مليون راكب يستخدمون السكة الحديد دون تذكرة ()

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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن محطة أصبحت منظمة بطريقة أفضل من الماضي في الوقت الذي تتم فيه أكبر عملية تطوير في قطاع السكة الحديد.

وأضاف الوزير، في حوار مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن منظومة السكك الحديدية تخدم ملايين المصريين ويجب أن يؤدي كل موظف دوره للحفاظ على سلامة الركاب، مؤكدا أن الإهمال سبب وقوع حادث قطار الإسكندرية.

وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية على شبابيك التذاكر للوقاية من كورونا، مشيرا إلى أنه تم إلغاء سائق الوردية ويعمل داخل الورش فقط، وأن قائد القطار هو المسؤول عن تسليم القطار للورشة.

واستكمل: ننفذ توجيهات الرئيس في مشروعات السكة الحديد في الوقت الذي يتم فيه تحصيل مليون تذكرة يوميا في السكة الحديد، في حين يتم تنقل من 2.5 إلى 3 ملايين راكب يوميا، منهم مليون يدفع تذكرة فقط ونصف مليون باشتراكات ومليون راكب يستخدمون السكة الحديد بدون تذكرة».

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المصرى اليوم

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