وكيل «تشريعية النواب» يعلن موافقته على تعديلات قانون «الدستورية»

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أبدي النائب ايهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، موافقته على التعديل المقترح من الحكومة بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية، بما يسمح برقابتها على قرارات المنظمات والهيئات الدولية.

وقال «الطماوي»، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحدأن مجلس النواب داعم لتوفير كل الاليات القانونية والدستورية التي تكفل حماية الامن القومي المصري، ومن المعلوم أن بعض قرارات المنظمات والهيئات الدولية تكون مدفوعة من جماعات وتنظيمات وأجهزة دول معادية

وأضاف:«التعديل يصب في الصالح لعام، وفي صالح الامن القومي والاستقرار، وأوافق عليه التعديل المقدم من الحكومة بعد مطالبة الحكومة بحدذف الجزء المتعلق باحكام محاكم التحكيم».