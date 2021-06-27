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: نأمل أن تكون القمة الثلاثية بالعراق تدشينًا لمرحلة جديدة من التعاون الوثيق بين بلداننا

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السيسي: نأمل أن تكون القمة الثلاثية بالعراق تدشينًا لمرحلة جديدة من التعاون الوثيق بين بلداننا : نأمل أن تكون القمة الثلاثية بالعراق تدشينًا لمرحلة جديدة من التعاون الوثيق بين بلداننا

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بدأت أعمال القمة الثلاثية بالعاصمة العراقية بغداد بين الرئيس عبدالفتاح ، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، وعاهل المملكة الأردنية الملك عبدالله الثاني.

وأكد الرئيس السيسي في كلمته أن وجوده اليوم في بغداد لهو تجسيد لقوة العلاقات بين بلادنا وشعوبنا، كما أنه يدل على مدى حرصنا على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو أفاق أرحب تؤكد على وحدة الهدف والمصير، وتلبى مصالحنا المشتركة.

وأضاف أن هذه القمة التاريخية التي يحتضنها العراق، والتي تأتي استكمالاً لما تحقق خلال قمتي القاهرة وعمان، نأمل أن تكون بحق تدشينًا لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين بلداننا سعيًا نحو الانطلاق خلال السنوات القادمة إلى مرحلة التنمية المستدامة والرخاء لشعوبنا.

المصرى اليوم

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