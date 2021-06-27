عندما قسا علي معلول على أبناء تونس في 5 مشاهد بقميص الأهلي

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قص الدولي التونسي على معلول، شريط أهداف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في مواجهة الترجي التونسي، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي حسمها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة وعبر على اثرها إلى النهائي القاري للمرة الرابعة عشرة في تاريخه.

معلول سدد من ركلة جزاء في شباك معز بن شريفية معلناً عن الفرحة الأولى للأهلي في مواجهة الأمس التي احتضنها ملعب السلام بالقاهرة.

وعلى مدار رحلته مع الأهلي امتلك على معلول 5 مشاهد مضيئة جسدت مقولة «قسوت على أبناء وطنك»، وذلك خلال مواجهاته بطل مصر بالأندية التونسية.

معلول كان حاضراً بقوة في مواجهة رادس بإياب ربع نهائي دوري الأبطال 2017، فسجل هدف التعادل للأهلي قبل أن يصنع بمهارة يُحسد عليها هدف الانتصار لزميله جونيور أجايي.

عاد معلول من جديد لترك بصمة في مواجهات الأندية التونسية بقميص الأهلي، فافتتح سداسية المارد الأحمر في شباك النجم الساحلي التونسي بملعب برج العرب في إياب نصف نهائي نسخة 2017، قبل أن يصنع هدفاً بعرضية متقنة على رأس المغربي أزارو.

وتجددت قسوة ظهير الأهلي الأيسر على أبناء وطنه بلقطة مضيئة أخرى من خلال افتتاح ثلاثية أبناء التتش في شباك الترجي التونسي بمواجهة الأمس، ممهداً الطريق أمام حامل اللقب لبلوغ النهائي القاري.