68 مليون جنيه لرصف الطرق الداخلية بأسوان

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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية لخطة مشروعات إنشاء ورصف الطرق الداخلية 2020 / 2021 بتكلفة إجمالية 68 مليون جنيه على مستوى مدن ومراكز المحافظة بأطوال 35.5 كم تركزت معظمها على الطرق ذات الأولوية التي تخدم أكبر قطاع من المواطنين وتساهم في تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات بما يحقق السيولة المرورية.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد فتحى مدير عام الطرق بالمحافظة بأنه جارى إنهاء الشوارع والطرق الرئيسية والداخلية عقب الإنتهاء من مشروعات البنية التحتية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات والغاز الطبيعي حيث يتم ذلك التنسيق بين كافة الجهات لأول مرة تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان حتى لا يتم أي أعمال حفر مرة أخرى، لافتاً إلى أنه جارى إنهاء الشوارع الداخلية المتبقية من خطة الرصف وهو الطريق الدائرى الذي يبدأ من شارع البركة وحتى المستشفى الجامعي بشارع كسر الحجر بطول 1.5 كم، بجانب إنشاء ساحة إنتظار للسيارات على مساحة 500 م2 في الجزء الشمالى لطريق خان أسوان تواكباً مع مشروع رصف الطريق بطول ألف متر وبعرض 18 متر باتجاهين.

وأشار المهندس محمد فتحى، بأنه جارى إستكمال أعمال الرصف بطريق السادات فور إنهاء مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى حيث تم البدء في المسافة من مديرية التموين وحتى مسجد الرضوانية بطول 500 متر، موضحاً بأنه سيتم أيضاً رصف مدخل حى إمتداد العقاد وأيضاً مدخل حى اللوتس من ناحية شارع نيابة المرور بإجمالى أطوال 400 متر، بالإضافة إلى رصف شارع المطار بداية من جامع النصر وحتى جامع المطار بطول 150 متر.