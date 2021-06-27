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محافظ بني سويف: إزالة 606 حالات تعدي على مساحة 223 ألف متر

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محافظ بني سويف: إزالة 606 حالات تعدي على مساحة 223 ألف متر محافظ بني سويف: إزالة 606 حالات تعدي على مساحة 223 ألف متر

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل،والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية،وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

حيث تبين من التقرير الذي يعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، أنه تم«أمس»إزالة 5حالات تعد بالردم على مساحة3300 متراً بنطاق مركز ومدينة الفشن،ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل بدائرة المحافظة إلى 606 حالة تعد على مساحة إجمالية 223 ألف و61 متراً مربعاً، وذلك منذ بدء الحملة وحتى اليوم.

وأضاف«إبراهيم»أن الموجة تنفذها الإدارة العامة لتطويروحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية،لافتا إلى أن الحملة قد بدأت أواخر مارس الماضى،بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة،منوهاً عن تكليفات المحافظ«د.محمد هاني غنيم»للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الإبلاغ عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.

المصرى اليوم

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