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حملة «كفرالشيخ بلا مشردين» تنقل موظفا بدسوق لدار مسنين

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حملة «كفرالشيخ بلا مشردين» تنقل موظفا بدسوق لدار مسنين حملة «كفرالشيخ بلا مشردين» تنقل موظفا بدسوق لدار مسنين

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تمكن أعضاء حملة كفر الشيخ بلا مشردين بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،وبإشراف الدكتورة ايمان عبدالحميد، مدير إدارة شؤون المجتمع بالديوان، وفريق إغاثة المحافظة،«ميادة مصطفى ،ومحمود أبوالحسن ،وسامح النويشى، ،وخالد ابوالحسن ،و محمد نجيب، من نقل مسن ،موظف بالمعاش لإحدى الدور بالمنصورة.

ولاحظ أعضاء الحملة وجود رجل مسن 84 سنة في شوارع مدينة دسوق، وتبين أنه موظف على المعاش وخرج على الدرجة الثانية وكان يؤم المصلين ويقوم بتحفيظ أبناء المنطقة التي يقطن بها بمنزله، ونظرا لعدم زواجه، استولى أبناء أشقائه على منزله، وأخرجوه منه حسب أقوال أصحاب المحلات التي ينام بجوارها، والمعلومات التي توفرت لدى الفريق من خلال جمعها بمعرفتهم ،كما تبين أنهم استولوا على معاشه الشهري.

وأكد شهود العيان وأهالي أحد الأحياء بمدينة دسوق، أن الرجل المسن يتميز بلسان رطب بذكر الله ودائم قراءة القرآن الكريم معبرين عن شكرهم للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لنقله لدار الإيواء ليقضي البقية الباقية من حياته، هناك.

وقال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يولي اهتماما بالحملة ،لمنع تواجد من ليس لهم مأوى بالشوارع، لتوفير حياة كريمة لهم ،في دار إيواء مناسب يضمن حياة مستقرة .

المصرى اليوم

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