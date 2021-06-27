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غدا.. استئناف جلسات محاكمة 4 متهمين بقتل طالب «طب المنيا» لدور شهر إبريل

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غدا.. استئناف جلسات محاكمة 4 متهمين بقتل طالب «طب المنيا» لدور شهر إبريل غدا.. استئناف جلسات محاكمة 4 متهمين بقتل طالب «طب المنيا» لدور شهر إبريل

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تستأنف الاثنين، محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار خالد عبدالغفار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حسام حمزة، وأسامة على فرج. جلسات محاكمة، 4 متهمين، بقتل طالب كلية الطب بجامعة المنيا ثأرا.

تستعرض هيئة المحكمة، قرار إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وتستمع لطلبات محامين الدفاع، والادعاء، وأقوال الشهود

كان المستشار أبوألوفا عيسي، المحامي العام، لنيابيات شمال المنيا، قد أحال المتهمين كلا من، عبدالرحمن محمد عبدالجابر «محبوس»، واحمد محمد عبدالجابر «هارب»، مسلم عبدالجابر يونس عبدالسلام «محبوس»، ومحمد جابر يونس عبدالسلام، هارب، بدائرة مركز سمالوط شرق، إلى المحاكمة الجنائية .

لاتهامهم بقتل إسلام عبدالكريم أبوسمرة موسي، «21 سنه» طالب بكلية الطب، جامعة المنيا مع سبق الأسرار والترصد، بان بيتوا النية وعقد العزم على قتلة على اثر خصومة ثأرية توفي فيها شقيقهما، واعدوا له أسلحة بيضاء، في 18 يوليه 2020 .

كان اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، قد تلقي بلاغا بقيام مجهولين باستدراج طالب بكلية الطب، أثناء انتظار خروج شقيقة من الامتحان، إلى ممر احدي المولات التجارية، وقاموا بذبحة وطعنة عدة طعنات، إمام المارة، ثارا، مما أدي إلى وفاة في الحال .

تم تشكيل فريق من البحث الجنائي بإشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، وتم التعرف على المجني علية، والمتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

المصرى اليوم

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