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«الزملوط» يطالب بتعميم منحة السيسى على طلاب شمال سيناء

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«الزملوط» يطالب بتعميم منحة السيسى على طلاب شمال سيناء «الزملوط» يطالب بتعميم منحة السيسى على طلاب شمال سيناء

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تقدم النائب سليمان الزملوط عضو مجلس الشيوخ عن محافظة شمال سيناء، باقتراح برغبة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، أشاد فيه بمنحة الرئيس عبدالفتاح السيسى لأبناء سيناء من الطلاب بالتعليم ماقبل الجامعي، وقال إن سيناء تمر بظروف استثنائية منذ سنوات بسبب العمليات الارهابية، والتي استدعت فرض حالة الطوارئ مع الحظر في بعض المدن والمناطق.

وقال «الزملوط» في مقترحه إنه تقديراً لهذه الظروف الاستثنائية وجه الرئيس السيسى بإضافة 5%لمجموع الطلاب في الشهادات التعليميه ماقبل الجامعي تم تطبيقها في أول عام ثم تم تخفيضها الي2% بعد ذلك ولكن عند التطبيق شمل طلاب الثانوي العام دون الشهادات الأخري ولقد تدخلتم في هذا الأمر وتم اضافة الثانوي الازهري مطالباً باستمرار المنحة هذا العام ال2% وأن تشمل كل الشهادات التعليمية بما فيها التعليم الفني ( صناعي __تجاري__زراعي) إضافة إلى المعهد الفني الصناعي والمعهد الفني التجاري بسيناء، للطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بالتعليم الجامعي بما يتناسب مع شهاداتهم الدراسية.

المصرى اليوم

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