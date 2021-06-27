صدمة لمحبي الكشري.. «القومي للتغذية» ينفي وجود علاقه بين تناوله والوقاية من السرطان

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نفت وحدة الاعلام والتوعية بالمعهد القومي للتغذية، ما تداولته بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود علاقة مباشرة أو دراسة علمية تثبت ان تناول الكشرى يقي من السرطان أو حتي يحمي الشخص من السرطان، موضحة انه لايمكن بناء توصية أو تحذير بدون وجود بحث علمى.

نصحت وحدة الاعلام بالمعهد، عند تناول الكشرى يحتاج إلى تناول طبق سلاطة خضراء حتى يصبح وجبة صحية متكاملة ونحصل على الفائدة ونتجنب ضرر السمنة.

قال بيان وحدة الاعلام بالمركز، ان الكشرى وجبة صحية لانه يتكون من الحبوب وهي الارز والمكرونة وهي مصادر للطاقة بشكل عام، كما يحتوى على نوعين من البقول هما العدس والحمص والبقول من المحاصيل عالية القيمة الغذائية حيث يحتوى على البروتين النباتى والالياف الطبيعية وايضا المعادن مثل الحديد كما انها مصدر للفيتامينات وخاصة فيتامين ب المركب.

ذكر البيان ان مزج اكثر من مصدر بروتين نباتى في الوجبة الواحدة يسمى الطريقة التكاملية لرفع القيمة الغذائية للبروتين النباتى، لافتا إلى ان من الفوائد الصحية للكشري طريقة اقتصادية للحصول الحديد بدلا من اللحوم لذلك يحمى من الانيميا.

كما ان البقول تحتوي على الالياف الطبيعية والتي اثبت علميا ان تناولها يجعل الافراد اقل عرضة للامراض المزمنة مثل السكرى وارتفاع ضغط الدم والكولستيرول وايضا تحسن من حركة الجهاز الهضمى وعملية الاخراج.

ذكر البيان انه لا يوجد ضرر مباشر من تناول الكشري، ولكن الافراط في تناول الكشرى يؤدى إلى حصول الشخص على السعرات الحرارية العالية ومن ثم الوزن الزائد والسمنة وما يترتب عليها من امراض مزمنة مثل السكرى وارتفاع ضغط الدم وامراض القلب.