«الشحات»: امتحانات الأزهر تسير في هدوء بالقليوبية

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أدى طلاب الصف الثالث الثانوى القسم الأدبي بالمعاهد الازهرية في القليوبية امتحاناتهم اليوم في مادة القرآن الكريم، وتفقد الدكتور محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية للازهر في المحافظة يرافقة السيد خطاب مسؤول الأمن لجان: فتيات شبين وفتيات طحانوب وشبين بنين حيث تعقد اختبارات الشهادة الثانوية.

وأكد «الشحات» على تطبيق الإجراءات الاحترازية بداية من تنظيم الطلاب في الدخول، وتطهير اليدين، وارتداء الكمامات للجميع، وقياس الحرارة لجميع الطلاب والعاملين باللجنة، والامتحانات تسير في هدوء، ودون مشاكل من الطلاب.

ويقوم مديرو المراحل وموجهو العموم ورؤساء الإدارات التعليمية بمتابعة اللجان حسب الخطة الموضوعة لتغطية كافة اللجان للشهادة الثانوية أثناء الامتحانات وتم التأكيد على توفير الجو المناسب للطلاب والطالبات دون ترهيب لهم، ومنع الهواتف المحمولة باللجان، وعدم السماح بأي محاولة للغش، ليأخذ كل طالب مجتهد حقه.