مفاوضات قادها مصطفى بكرى مع الوزراء ..كيف تحول الوضع في «أبوحزام وحمر دوم» عقب المذبحة؟

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بعد أقل من شهر على مذبحة «أبوحزام» بنجع حمادى، والتى أسفرت عن مقتل 12 مواطنا وإصابة 5 آخرين، انهالت الخدمات الحكومية على قريتى «أبوحزام وحمر دوم»، في خطوة لإعادة الهدوء ووأد الفتنه التي عاشها المواطنين هناك .

بدأت الحكومة في النظر لطلبات الأهالى عقب ساعات قليلة من زيارة النائب مصطفى بكرى للقرية، حيث قام «بكرى» بجولة في شوارع قرية أبوحزام بنجع حمادي بمحافظة قنا، والتقى عددا من عُمد ومشايخ البلاد، وقام النائب بزيارة ديوان العوامر وديوان السعدية وديوان أبوالريش وزيارة ديوان الحاج عبدالصبور والد أحد الضحايا، بحضور العشرات من رموز العائلات وشبابها.

وتحدث في اللقاءات النائب مصطفى بكري الذي طالب بالاحتكام إلى القضاء العادل ونبذ الأزمات والمشاكل بين الجميع، حيث لقي كلام النائب دعما وتأييدا من كافة العائلات التي حضرت اللقاء، حيث أكدوا احتكامهم إلى القضاء، ووجهوا إلى الشرطة وقيادات وزارة الداخليه الشكر على دورهم ودعمهم للأمن والاستقرار، مطالبين الحكومة بضرورة النظر إلى مشاكلهم، مؤكدين دعمهم للقيادة السياسية في مشروع حياة كريمة، مطالبين بأن تكون قريتهم على خريطتها.

وعقب عودة «بكرى» للقاهرة التقى العديد من الوزراء لطرح احتياجات الأهالى، وكان من بين الوزراء الذين قابلهم، الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف، والذى وقع بالموافقة على البدء فورا في إحلال وتجديد مسجد أبوحزام ،وإحلال وتجديد أحد مساجد حمردوم ،وفرش مسجدين في المنطقتين ،وكلف وزير الأوقاف مدير مديرية الأوقاف في قنا د ماهر جبر بزيارة قريتي أبوحزام وحمردوم، وتقديم تقرير باحتياجات مساجد البلدتين .

فيما وافق وزير الكهرباء على توفير كافة المعدات لمعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء في منطقتي أبوحزام وحمردوم التابعتين لمركز نجع حمادي ، بعد لقاء النائب مصطفي بكري ،بنائب وزير الكهرباء المهندس أسامه عسران الذي أصدر تعليماته للمهندس سامي ورده رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء وطلب منه إرسال فريق عمل فني إلى القريتين وإمدادهما بالمحولات اللازمه والأسلاك المعزولة وتقديم تقرير عاجل إلى الوزاره لعلاج هذه المشكله .

أيضا وافق الدكتور على مصيلحي وزير التموين خلال لقاء بكري، على إقامة مخبز لإنتاج العيش البلدي بقرية أبوحزام ومخبز آخر بقرية حمردوم التابعتين لمركز نجع حمادي ،وأصدر الوزير تعليماته الفوريه لمديرية تموين قنا بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بأنشاء المخبزين فورا.

كما قامت ثلاث لجان بزيارة قريتي ابوحزام وحمردوم بمركز نجع حمادي لبحث مشاكل المواطنين على الطبيعه واتخاذ القرارات اللازمه بناء على المطالب التي رفعها النائب مصطفي بكري ولقاءاته واتصالاته بوزراء العدل والتموين والصناعه والتجاره والتضامن والشباب والرياضه والأوقاف والنقل ورئيس الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس هيئة البريد ورئيس الهيئه العامه لقصور الثقافه والأمانه العامه لمجلس الوزراء ، كما زار القريتين لجنه من مديرية الصحه بقنا برئاسة وكيل الوزاره ولجنه من مديرية الكهرباء بقنا ولجنه من شركة مياه الشرب بقنا ،وقررت اللجنه الصحه هدم الوحده الصحيه بحمردوم واعادة بنائها، كما قررت إصلاح وتطوير الوحده الصحيه بقرية أبوحزام وبحث احتياجياتها .

ومن أبرز القرارت التى تم اتخاذها لصالح القريتين إصلاح الخطوط الكهربائيه واستبدال المحولات، وقرار رئيس شركة مياه الشرب في قنا إرسال سيارتين من المياه يوميا، واحده إلى ابوحزام والثانيه إلى حمردوم لحين تقوية خطوط المياه في اقرب فرصه .

وقررت اللجنه التي ارسلها وزير الاوقاف برئاسة الشيخ محمد الطراوي ود. ماهر جبر البدء في فرش مسجد الشيخ ابوالريش بقرية ابوحزام ، وفرش مسجد ابوبكر الصديق في ابوحزام ،وصيانه وترميم مسجد الشهداء في حمر دوم ،ورفع كفاءة مسجد الرحمن في حمر دوم وصيانة وترميم دورة المياه ،واحلال وتجديد مسجد العتيق في ابوحزام .

فيما قرر رئيس هيئة البريد بعد اتصال النائب مصطفي بكري به ، الموافقه على افتتاح مكتبين للبريد في ابوحزام وحمر دوم ،كما أبلغ المستشار مساعد وزير العدل للشهر العقاري، النائب أن المستشار وزير العدل أصدر تعليماته بإقامة مكتب للشهر العقاري يخدم القريتين فورا ومقر مؤقت لحين إنشاء مكتب على حساب الوزاره .

وسوف تبدأ خلال هذا الأسبوع نزول لجان من وزارة التضامن لبحث الحالات وأيضا تقديم كراسي لبعض المرضي وأيضا لجنة من وزارة التجارة والصناعه لبحث المشروعات الصغيره التي يحتاجها الشباب وأيضا لجنه من الشباب والرياضه لتحديد الاراضي إلى سيقام عليها مركز شباب ابوحزام ومركز شباب حمر دوم .

كما وافق وزير التربيه والتعليم على إقامة مدرسه اعداديه وأخري إبتدائيه في قرية أبوحزام، ومدرسه إبتدائيه وإعدادية في حمر دوم ،والتقي النائب مصطفي بكري بالدكتور رضا حجازي نائب الوزير للتعليم الذي أحال الأمر إلى اللواء يسري عبدالله مدير الأبنية التعليميه الذي أكد للنائب مصطفي بكري أنه وافق على التنفيذ الفوري بعد تخصيص الأراضي اللازمه لذلك، كما قرر إرسال ٢٠٠ مقعد قبل سبتمبر المقبل لمدارس أبوحزام و٢٠٠ مقعد لمدارس حمردوم وكذلك اجهزة كمبيوتر.

أيضا صدر قرار من الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، عقب لقائها بالنائب مصطفى بكرى، بتشكيل لجنة من الوزارة لزيارة قريتي أبوحزام وحمرا دوم بنجع حمادي الأسبوع المقبل ومعرفة احتياجاتهما، وأصدرت الوزيره تعليماتها بمعرفة احتياجات المواطنين ومطالبهم من المشروعات الصغيره والخدمية، وطلبت من اللجنة موافاتها بتقرير كامل الأسبوع المقبل والتنسيق مع محافظ قنا .

فيما وافق ايضا المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على رصف الطريق المؤدي من طريق مصر- أسوان، إلى قريتي أبوحزام وحمرا دوم بطول ٥ كيلومترات، وأصدر تعليماته إلى هيئة الطرق والكباري بالتنفيذ الفوري ،بعد لقاء النائب مصطفى بكري.

جدير بالذكر ان قرية أبوحزام شهدت بداية الشهر الجارى احداثا مؤسفة أسفرت عن مقتل 12 مواطنا وإصابة 5 آخرين، كما تم ضبط 24 متهما آخرين في حملة أمنية «حملة الانضباط وعودة الهدوء»، التي استهدفت منازل الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية، والمطلوبين لدى الأجهزة الأمنية.

كما شهدت القرية تواجد أمنى مكثف من قوات الأمن المركزى ورجال الأمن العام والبحث الجنائى في محاولة لإعادة الهدوء وفرض السيطرة الأمنية على القرية، عقب دفن جثث الضحايا بقرار من النيابة العامة، وعقب ضبط المتهمين وتقديمهم إلى النيابة العامة، وقدمت الأجهزة الأمنية تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وكشفت تحريات مركز نجع حمادى في واقعة مذبحة أبوحزام حدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بقرية أبوحزام بين أفراد عائلتي «السعدية» و«العوامر» وما تبين من قيام أحد أفراد العائلتين بقتل أحد أفراد العائلة الثانية لخلاف على مبلغ مالى بينهما، على إثر ذلك قام أهلية المتوفـى بإيقاف سيارة ميكروباص أجرة وإطلاق أعيرة نارية صوب مستقليها نتج عن ذلك وفاة 12 وإصابة 5 من مستقليها ينتمون للعائلتين.

فور حدوث الواقعة، وجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بسرعة تشكل فريق ضم مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن قنا توصلت تحرياته إلى تحديد وضبط المتهمين، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعتين 4 أشخاص مرتكب الحادث الأول «له معلومات جنائية» وبحوزته 2 بندقية آلية- 3 أشخاص مرتكبى الحادث الثانى «لاثنين منهم معلومات جنائية» وبحوزتهم 3 بنادق آلية.

كما تم استهداف قرية أبوحزام والقرى المجاورة بحملة تفتيشية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام مدعومين بمجموعات قتالية ومسلحة من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى لضبط العناصر الإجرامية وتحقيق السيطرة الأمنية، أسفرت عن ضبط 24 قطعة سلاح نارى عبارة عن 14 بندقية آلية، و3 بنادق خرطوش، و7 فرد محلى بحوزة 24 متهما، لهم معلومات جنائية، من بينهم 4 مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا «قتل وإطلاق أعيرة نارية» من بعض أفراد العائلتين والعائلات الأخرى، وإزالة 18 منزلا مخالفا خاصين ببعض أفراد العائلتين في قرية أبوحزام صادر بشأنها قرارات إزالة من الجهات المختصة، وتولت النيابة التحقيق.

جولة النائب مصطفى بكري في قرية أبو حزام - صورة أرشيفية

جولة النائب مصطفى بكري في قرية أبو حزام - صورة أرشيفية

جولة النائب مصطفى بكري في قرية أبو حزام - صورة أرشيفية

جولة النائب مصطفى بكري في قرية أبو حزام - صورة أرشيفية

جولة النائب مصطفى بكري في قرية أبو حزام - صورة أرشيفية

جولة النائب مصطفى بكري في قرية أبو حزام - صورة أرشيفية