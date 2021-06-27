وزير الزراعة: لا مجال لوجود شركات خاسرة تابعة للوزارة

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ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية لاعتماد الميزانية العمومية عن العام المالي 2019/ 2020، واعتماد الموازنة التقديرية عن العام المالي 2021/ 2022، وذلك بحضور اللواء طارق الشربيني، رئيس الشركة القابضة ورؤساء الشركات التابعة لها.

ووجه وزير الزراعة أيضًا بضرورة الانتهاء من إعداد الميزانية المجمعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية واعتمادها.

وأكد «القصير»، خلال الاجتماع أنه لا مجال لوجود شركات خاسرة تابعة للوزارة خاصة في ضوء ما تقوم به الدولة بتنفيذ وطرح العديد من المشروعات الضخمة في كل المجالات سواء من خلال الهيئة الهندسية أو وزارة الإسكان وشركة الريف المصري ومشروعات حياة كريمة، مشددًا على أنه ينبغي على جميع الشركات التابعة للشركة القابضة القيام بالحصول على جزء من هذه المشروعات حتى تتمكن من النهوض.

وأضاف وزير الزراعة أنه ينبغي بذل مزيد من الجهد حفاظًا على المال العام وكذا الارتقاء بمستوى الأداء والعاملين وانه سوف يتم متابعة هذه الشركات بصفة مستمرة للوقوف على مدى تقدم العمل بها، مشيرًا إلى أنه هناك تحسين ملحوظ في أداء الشركات خلال الفترة الأخيرة.