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12 معلومة عن كايزر تشيفز منافس الأهلي على لقب دوري أبطال أفريقيا

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12 معلومة عن كايزر تشيفز منافس الأهلي على لقب دوري أبطال أفريقيا 12 معلومة عن كايزر تشيفز منافس الأهلي على لقب دوري أبطال أفريقيا

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ضرب فريق الكرة بالنادي الأهلي موعداً مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية 2020-2021، بعدما كرر انتصاره على الترجي في إياب نصف نهائي المسابقة.

وكان كايزر تشيفز قد فجر المفاجأة وأطاح بالوداد البيضاوي المغربي وبلغ النهائي الأفريقي للمرة الأولى على حسابه.

نستعرض من خلال التقرير التالي 12 معلومة عن كايزر تشيفز الجنوب أفريقي:

1 - نادي كايزر تشيفز تأسس في السابع من يناير من عام 1970.

2 – يخوض كايزر تشيفز مبارياته على ملعب البنك الوطني بمدينة جوهانسبورج والذي يسعى لأكثر من 94 ألف مشجع، وهو ثالث أكبر ملعب من حيث المقاعد في القارة.

3 – الزي البرتقالي المخطط باللون الأسود هو المميز والرئيسي لفريق كايزر تشيفز، بينما يأتي الزي الأرزق بالكامل بديلاً.

4 – يعتبر نادي كايزر تشيفز هو صاحب القاعدة الجماهيرية الأكبر في جنوب أفريقيا، ويمتلك جماهير من أكثر من دولة مجاورة مثل ناميبيا وموزمبيق وزيمبابوي.

5 – يُلقب فريق كايزر تشيفز بـ"الرؤساء" كذلك بلقب اّخر هو "بريق الأولاد".

6 – سُمي بهذا الإسم نسبة إلى اللاعب كايزر موتاونج، أحد أبرز مؤسسيه، واشتق النادي إسم "تشيفز" من نادي تشيفز أتالانتا الأمريكي الذي كان يلعب له كايزر موتاونج.

7 – حقق كايزر تشيفز الدوري الجنوب أفريقي الممتاز الذي تم اعتماده رسمياً من موسم 1996-1997 4 مرات أخرهم موسم 2014-2015، والوصافة في 5 مواسم، و9 ألقاب قبل اعتماده ، كما حقق كأس جنوب أفريقيا 13 مرة، وبنفس الرصيد حقق بطولة كأس جنوب أفريقيا "للثمانية الكبار".

8 – على المستوى القاري حقق بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في عام 2001 ويبلغ نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه بالنسخة الجارية.

9 – واجه الأهلي مرة وحيدة في عام 2002 بملعب القاهرة وخسر أمامه بنتيجة 4/1 في مباراة شهدت تسجيل عصام الحضري حارس الأهلي وقتها هدفاً تاريخياً، وذلك على لقب السوبر الأفريقي.

10 – احتل كايزر تشيفز المركز الثامن في أخر نسخة للدوري الجنوب أفريقي برصيد 36 نقطة من 8 انتصارات و 12 تعادل ونال 10 هزائم.

11 – دكتور كومالو هو واحد من أشهر من ارتدى قميص كايزر تشيفز من بين نجوم منتخب "الأولاد" بالاضافة إلى جون موشوي وشون بارتليت.

12 – مع نهاية الألفية الماضية تأسست فرقة غنائية تحمل إسم "كايزر تشيفز" في انجلترا، احتفاءً بلوكاس راديبي نجم الفريق السابق وما قدمه من مستوى مع فريق ليدز يونايتد الانجليزي.

المصرى اليوم

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