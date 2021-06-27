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تعقد كلية الدراسات الأفريقية العليا تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبالتعاون مع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب الحادية عشرة الثلاثاء المقبل، ندوة بعنوان (مصر وأفريقيا.. ٧ سنوات من الإنجازات «٢٠١٤-٢٠٢١»).

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الندوة سوف تحلل الإسهامات المصرية التي أدت إلى عودة أفريقيا لمصر، وأثر ذلك على التوازن والاستقرار الإقليمي، وتتناول الجهود والتجارب المصرية وكيفية الاستفادة منها وتطبيقها في دول القارة الإفريقية لاسيما في مجال التعليم ومكافحة الإرهاب وحفظ السلم والأمن والمجالات الاقتصادية والبنية التحتية.

وقال الدكتور عطيه الطنطاوي القائم بأعمال عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا، إن الندوة ستعرض للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على الصعيد الأفريقي منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر وحتى الآن؛ على كل المستويات السياسية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأضاف «الطنطاوي» أن الندوة سيحاضر فيها عدد من كبار الخبراء والمتخصصين في الشؤون الأفريقية.

يدير الندوة الدكتور عطيه الطنطاوي، القائم بأعمال عميد الكلية، والمنسق الدكتور رشا أبوشقرة المدرس بالكلية أمين سر لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، والمقرر د.تامر محمود عبدالوهاب.