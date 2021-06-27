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رئيس شركة المياه يتفقد أعمال مشروع الصرف الصحي بمنطقة الشيخ رمضان بقويسنا

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رئيس شركة المياه يتفقد أعمال مشروع الصرف الصحي بمنطقة الشيخ رمضان بقويسنا رئيس شركة المياه يتفقد أعمال مشروع الصرف الصحي بمنطقة الشيخ رمضان بقويسنا

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تفقد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية الأحد، يرافقه نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا والمهندس محمد أبوزيد رئيس فرع الشركة بقويسنا أعمال مشروع الصرف الصحي بمنطقة الشيخ رمضان بقويسنا.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أنه تم تنفيذ أعمال خطوط الانحدار والشبكات بنسبة 98%، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال بيارة محطة الرفع، وجارٍ استيراد المهمات الكهروميكانيكية في مدة لا تزيد عن 3 أيام لإجراء عملية التوصيل.

وطالب رئيس فرع الشركة بقويسنا بسرعة التجهيز لفتح ملفات للمشتركين طبقًا للائحة الشركة لعمل الغرف المنزلية لهم والاستفادة من المشروع، كما شدد على سرعة نهو الأعمال قبل المدة التي حددها المحافظ حرصًا على الجدول الزمني لتوصيل الخدمة لدى المواطنين في أسرع وقت ممكن.

يأتي ذلك في إطار سعي الشركة للقضاء على المشكلات التي تؤثر على كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين والحفاظ على الاستثمارات التي تضخها الدولة في البنية التحتية والوصول لمستوى الجودة الأفضل فنيًا وإداريًا من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.

المصرى اليوم

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