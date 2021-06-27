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«اتفاقية لائحية» بين مركز كميت للتحكيم الدولي ومؤسسة آل سحيم بالسعودية

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«اتفاقية لائحية» بين مركز كميت للتحكيم الدولي ومؤسسة آل سحيم بالسعودية «اتفاقية لائحية» بين مركز كميت للتحكيم الدولي ومؤسسة آل سحيم بالسعودية

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وقع مركز كميت للتحكيم الدولي بالقاهرة إتفاقية لائحية ومكتب آل سحيم للقانون بالمملكة العربية وذلك بهدف تنظيم العلاقة بين المركز وفروعه المزمع إقامتها في الدول العربية الشقيقة المقرر إنشاء فروع له فيها .

قام بالتوقيع على الاتفاقية من جانب المركز الرئيسي المستشار محمد رضا شوكت نائب رئيس مجلس الأمناء ومن الجانب الفرعي للمركز المستشار محمد عبدالله آل سحيم بصفته عضو الأمانة والرئيس التنفيذي لمقر المركز بالمملكة العربية السعودية .

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية كل من الدكتور ماجد الشربيني نائب رئيس مجلس الأمناء لشئون البحوث والتدريب والدراسات، والدكتور جمال أبوضيف نائب رئيس مجلس الأمناء لشؤون الأمانة العامة ورئيس المكتب الفني والمستشار أشرف واصل نائب رئيس مجلس الأمناء لشؤون العضوية والمستشار كمال خليفة المدير التنفيذي لمركز كميت، والمستشار محمد الغريبي نائب رئيس شؤون العضوية , ومحمد اشرف واصل مساعد المدير التنفيذي للمركز .

المصرى اليوم

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