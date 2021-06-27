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الداخلية: ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة متعلقات المواطنين

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الداخلية: ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة متعلقات المواطنين الداخلية: ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة متعلقات المواطنين

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كشفت أجهزة الأمن تفاصيل القبض على 2 قي القاهرة، بتهمة السرقة، وتم احالتهما إلى النيابة التي تولبت التحقيق .

تلقي ضباط قسم شرطة الخليفة بلاغا من ( أحد الأشخاص «طالب»، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة ) بأنه أثناء سيره بدائرة القسم، فوجئ بقيام أحد الأشخاص بخطف حقيبة يده وبداخلها (هاتف محمول- متعلقات شخصية) وفر بالفرار مترجلاً .
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب «الخطف مترجلا»، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً فردياً تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالأسلوب المشار إليه، كما إعترف بإرتكاب (7) سرقة بذات الإسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله «سيئ النية» (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة)، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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