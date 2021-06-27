رئيس «النواب» يحيل تعديلات جديدة لJ«العقوبات» واتفاقيات دولية للجان النوعية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

احال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قرارين من رئيس الجمهورية بشأن بعض الاتفاقيات الدولية للجان المختصة لمناقشتها وإعداد تقريرا بشأنها لعرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب مرة أخرى.

وتضمن الاتفاقية الأولى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو، الموقع بتاريخ 28 / 4 / 2021.

فيما تضمنت الاتفاقية الثانية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو، الموقع بتاريخ 23/5/2021.

كما أحال رئيس مجلس النواب مشروعي قانونين مقدمين من عشر أعضاء المجلس، للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، الأول مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

والثاني مشروع قانون مُقدم من النائب محمد على عبدالحميد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، وأحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.