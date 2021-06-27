إزالة 644 حالة تعدٍ على ضفتي النيل و513 على الأراضي الزراعية في الغربية

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تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بضرورة التصدي للتعديات على ضفتي نهر النيل بكل حسم، وفي إطار المرحلة الثالثة من الموجة (١٧) لإزالة التعديات، قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بحملات مكبرة ومستمرة لإزالة التعديات الصارخة في المهد وأسفرت الحملات عن إزالة (٦٤٤) حالة تعدي بمساحة ٦٨٦٢٠ م٢.

قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بإزالة (٧٦) حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة ١٢ فدان و٣ قيراط و٧ أسهم، وقام حي أول طنطا بإزالة (١) حالة تعدي بمساحة ١٩ سهم، وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بإزالة (١٧٥) حالة تعدي على مساحة ١٤ فدان و٢١ قيراط و٥ أسهم، كما قام مركز ومدينة زفتي بإزالة (٣٥) حالة تعدي على الأرض الزراعية على مساحة ٤ فدان و١٦ قيراط و٧ أسهم، بالإضافة إلى قيام مركز ومدينة السنطة بإزالة (٣٠) حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة ١ فدان و٤ قيراط و١ سهم.

وفي ذات الإطار، قام مركز ومدينة قطور بإزالة (١٥٨) حالة تعدي على الأرض الزراعية على مساحة ٧ فدان و١٢ قيراط و١٥ سهم، كما تم إزالة (١١) حالة تعدي على مساحة ١١ قيراط و٩ أسهم بمركز ومدينة سمنود وإزالة (٤) حالات تعدي على الأرض الزراعية على مساحة ٧ قيراط و١٤ سهم بمركز ومدينة بسيون، كما أزال مركز ومدينة كفر الزيات (٢٣) حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة ١٨ قيراط و١٥ سهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

وتهيب محافظة الغربية بجميع المواطنين الحفاظ على الرقعة الزراعية وضفتي نهر النيل وعدم التعدي عليهم بالبناء المخالف لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.