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مهرجان «المانجو» فى أسوان: البيع بسعر الجملة.. و منصة رقمية للشراء المباشر

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مهرجان «المانجو» فى أسوان: البيع بسعر الجملة.. و منصة رقمية للشراء المباشر مهرجان «المانجو» فى أسوان: البيع بسعر الجملة.. و منصة رقمية للشراء المباشر

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أقامت محافظة أسوان، أمس، مهرجان مانجو أسوان 2021 بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، حيث تنظمه الإدارة العامة للاستثمار بالمحافظة بمشاركة 12 مزارعًا وتاجرًا من العارضين، بالإضافة إلى الجمعيات الزراعية المختلفة، ويستمر على مدار 4 أيام، ويضم المهرجان معرضًا لبيع أنواع المانجو المنتجة بأسوان للمواطنين بأسعار تنافسية وبسعر الجملة وذات الجودة العالية وذلك بحديقة الورد بكورنيش النيل. ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أنه سيتم إنشاء منصة إلكترونية ضمن مشروع التحول الرقمى للمحافظة تحت اسم «مانجو الجنوب» لمساعدة مزارعى المانجو على مستوى المحافظة للبيع المباشر للعملاء المختلفين، سواء داخل أسوان أو على مستوى الجمهورية أو خارجها، دون احتكار لأسعار المحصول من قبل تجار من خارج أسوان.

وأضافت «أبوزيد» أن معرض مهرجان المانجو يضم أنواعا عديدة منها والمشهورة فى أسوان، وهى السكرى والعويسى والزبدة والدبشه والجلوك والتيمور وخد الجميل والصديقة، موضحة أن الهدف من تنظيم مهرجان مانجو أسوان هو تعريف السوق المصرية بأسبقية محافظة أسوان فى إنتاج محصول المانجو على مستوى الجمهورية، حيث يوجد ما يزيد على ١٠٠ ألف طن مانجو تتركز زراعتها بإدفو وفارس وبنبان والمنصورية، وتصل قيمتها السوقية لنحو 2 مليار جنيه، ويمكنها أن توفر نحو ألفى مشروع فردى للشباب ما بين التجميع والفرز والتوزيع والنقل والبيع. وأشار الدكتور حسن الشقطى، مستشار محافظ أسوان للاستثمار، إلى أن تنمية محصول المانجو فى أسوان تحتاج إلى تأسيس مرافق لوجستية لخدمة هذا المحصول الحيوى والاستراتيجى والذى يخدم الآلاف من الأسر الأسوانية، منوهًا بأن المحافظة تعمل على توفير خدمات لوجستية لرفع قيمته المضافة، بجانب إقامة محطات تجميع وفرز وتبريد، ويسعى مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة حاليًا لطرح العديد من المرافق اللوجستية المرتبطة بالمانجو كفرص استثمارية.

المصرى اليوم

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