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الفنانة الفرنسية ماشا مريل تزور معبد أبو سمبل: «حلمي تحقق» (صور)

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الفنانة الفرنسية ماشا مريل تزور معبد أبو سمبل: «حلمي تحقق» (صور) الفنانة الفرنسية ماشا مريل تزور معبد أبو سمبل: «حلمي تحقق» (صور)

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زارت الفنانة الفرنسية ماشا مريل، أمس، معبد أبوسمبل على هامش تكريمها في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة.

وقالت «ميريل» إن حلمها قد تحقق بزيارة المعبد حيث قرأت الكثير عن معبد أبوسمبل وعن تاريخ الملك رمسيس الثاني، وأعريت عن إعجابها بحضارة القديمة والتي ابهرت العالم أجمع.

ماشا مريل صاحبة مشوار طويل مع السينما يمتد لأكثر من نصف قرن، حيث بدأت مشوراها الفني في بداية الستينيات من القرن العشرين، وتعتبر واحدة من نجمات الموجة الجديدة في السينما الفرنسية، حيث منحها المخرج الفرنسي الشهير جون لوك جودار دورا رئيسيا في فيلمه «السيدة المتزوجة» أو «امرأة متزوجة» سنة 1964، وهو الدور الذي يعتبره النقاد البداية الحقيقية للنجمة الفرنسية، لتقدم بعد ذلك أفلاما مهمة مع مجموعة من المخرجين الكبار في فرنسا وأوروبا، من بينهم المخرج الآسباني لوي بونييل في فيلم «يوم جميل» سنة 1966، ومع موريس بيالا في فيلم «لن نشيخا معا» سنة 1972، ومع برتراند بليي في فيلم «زوج الأم» سنة 1981 فضلا عن رائعة كلود لولوش«الواحد والآخر» سنة 1981، ثم في فيلم «الكرنفال الكبير» للمخرج ألكسندر أركدي سنة 1983 ثم في فيلم «فويفر» للمخرج جورج ويلسن سنة 1989، لتتواصل بعد ذلك أعمالها في السينما والمسرح والدراما التليفزيونية.

المصرى اليوم

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