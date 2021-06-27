محافظ كفر الشيخ يشيد بمستوى المشاركة المجتمعية في دسوق

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أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالمشاركة المجتمعية بين أبناء دسوق وعدد من الشركات ورجال الاعمال بالتبرع بمعدات لصالح منظومة النظافة بالمدينة ودعمها والتبرع بقطع غيار عمرة كاملة للودر وأدوات نظافة، موجها الشكر لهم ،وللمهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وأشرفت ماضي ،على أعمال التجميل وطلاء البلدورات بمداخل المدينة وشارع الشركات بالإضافة استمرار العمل على رفع الأتربة المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ورش وتطهير عقب النظافة ومتابعة أعمال النظافة الدورية للتأكد من رفع تراكمات القمامة بالشوارع والحفاظ على مستوى النظافة.وذلك في إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً.