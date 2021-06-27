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حسين لبيب: شائعات عقد بن شرقي تهدد استقرار

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حسين لبيب: شائعات عقد بن شرقي تهدد استقرار الزمالك حسين لبيب: شائعات عقد بن شرقي تهدد استقرار

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قال حسين لبيب رئيس نادي ، إن الأخبار المثارة حول عقد النجم المغربي أشرف بن شرقي تهدد استقرار النادي النادي الأبيض.

وأضاف حسين لبيب خلال تصريحات متلفزة: «لسنا ضد النقد، ولكن لماذا أخبار الزمالك فقط دائما ما تكون حديث وسائل الإعلام، واجبنا حماية النادي الذي نمثله، ولكن عندما تتردد أنباء خاطئة عن الزمالك لن نصمت».

وأكمل: «الزمالك صرف مقدم عقد زيزو شيكات وليست نقدا، ونسير بخطوات ثابتة للحفاظ على قوام الفريق الأساسي، وماتردد عن المبالغ التي طلبها بن شرقي لتجديد عقده خاطئة، ولصالح من تتردد هذه الأخبار».

وأردف: «جلسنا مع أشرف بن شرقي، لنضع الخطوط العريضة حول العقد الجديد، ولم يتم التطرق إلى قيمة العقد، مثلما تردد ببعض وسائل الإعلام».

وشدد: «نحن نعمل من أجل الزمالك، أكبر قلعة رياضية في قارة إفريقيا، وسعيد بإشادة جماهير النادي، وأعدهم بالأفضل بالفترة المقبلة».

المصرى اليوم

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