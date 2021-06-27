اختتام أعمال منتدى الإيسيسكو الدولي حول ريادة الأعمال النسائية

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الرباط - " وكالة أخبار المرأة "

اختتمت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط أعمال منتدى الإيسيسكو الدولي حول ريادة الأعمال النسائية وتمكين المرأة، والذي عقدته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) على مدى ثلاثة أيام، بعقد عدد ورشات عمل لفائدة رائدات الأعمال على آليات إنشاء وتطوير المشروعات والشركات النسائية الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وقد قام بتأطير هذه الورشات سيدات أعمال ناجحات، وممثلات وممثلون عن مؤسسات وشركات متخصصة، وخبراء من الإيسيسكو، تضمنت وسائل تدبير التمويل اللازم للمقاولات، والتعريف بأهمية حاضنات الأعمال في تحقيق الاستدامة، والإدارة المالية للمشاريع، وغيرها.

وخلال الجلسة الختامية أكد المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك على مواصلة المنظمة عملها لدعم المرأة وتوفير الفرص الضرورية لها، لتقوم بدورها الأساسي في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن إعلان الإيسيسكو 2021 عاما للمرأة في موضوع "المرأة والمستقبل"، تعبير عن مدى حرص المنظمة على بناء قدرات الفتيات والنساء للمساهمة في صنع مستقبل مشرق للعالم الإسلامي.

وأقيم ضمن أنشطة المنتدى معرض تشكيلي ضم عددا من اللوحات التي أبدعتها فنانات مغربيات، إضافةً لمعرض لمنتجات التعاونيات وعدد من الشركات النسائية بالمملكة المغربية.