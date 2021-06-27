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موعد مباراة الأهلي القادمة بعد اكتساح الترجي برباعية في دوري أبطال أفريقيا

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موعد مباراة الأهلي القادمة بعد اكتساح الترجي برباعية في دوري أبطال أفريقيا موعد مباراة الأهلي القادمة بعد اكتساح الترجي برباعية في دوري أبطال أفريقيا

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الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يواصل تدريباته في الحادية عشرة صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمباراة بيراميدز في الدوري المصري الممتاز الخميس المقبل، 1 يوليو عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وفاز الأهلي على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، ليتأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بنتيجة 4 - صفر في مجموع لقاءي الذهاب والعودة. ويلتقي الأهلي مع نظيره كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، أن الأهلي أمامه خطوة واحدة تفصله عن اللقب العاشر، مشيرًا إلى أن فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي فريق كبير وجدير بالاحترام، كما أنه يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة تفوق جماهير صن داونز، لكن الأخير كان أقوى من كايزر تشيفز خلال آخر عشر سنوات.

وقال: «كايزر تشيفز يحتاج إلى الدراسة بشكل جيد، خاصة أنه فريق غامض لا يمكن الحكم على مستواه من نتائج مبارياته، مشددًا على أن الفريق خسر في وقت سابق أمام فريق صاعد في جنوب إفريقيا وفاز بعدها على صن داونز».

المصرى اليوم

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