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محمد صديق: كان نفسي الأهلي يعطي للترجي درس بعد مؤامرة إخراج

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محمد صديق: كان نفسي الأهلي يعطي للترجي درس بعد مؤامرة إخراج الزمالك محمد صديق: كان نفسي الأهلي يعطي للترجي درس بعد مؤامرة إخراج

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أكد محمد صديق، مدافع الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كان من الممكن أن يفوز على الترجي التونسي بنتيجة كبيرة.

وفاز الأهلي على الترجي التونسي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب الأهلي وي السلام، في إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الأهلي قدم مباراة قوية أمام الترجي التونسي، وكان من الممكن أن يفوز على الفريق التونسي بنتيجة كبيرة».

وأضاف: «الترجي وصل إلى الدور قبل النهائي بمؤامرة على حساب نادي ، كان من الطبيعي أن يخرج أمام الأهلي، وكان نفسي أن يعطي الفريق الأحمر للترجي دريس في مباراة اليوم، ويفوز عليه بسداسية».

المصرى اليوم

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