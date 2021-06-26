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وزير الزراعة: «الدلتا الجديدة» يهدف لتحقيق الأمن الغذائي لمواجهة تحديات الزيادة السكانية 

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وزير الزراعة: «الدلتا الجديدة» يهدف لتحقيق الأمن الغذائي لمواجهة تحديات الزيادة السكانية  وزير الزراعة: «الدلتا الجديدة» يهدف لتحقيق الأمن الغذائي لمواجهة تحديات الزيادة السكانية 

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قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع الدلتا الجديدة، يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي لمواجهة تحديات الزيادة السكانية وتقليل فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية خاصة في ظل ما أظهرته جائحة كورونا، وتحقيق الآلاف من فرص العمل المباشرة للأنشطة الزراعية وغير المباشرة للأنشطة المرتبطة بها بالإضافة لفرص العمل التي تتطلبها مرحلة البنية التحتية للمشروع.

وأضاف القصير، في تصريحات صحفية السبت، أن المشروع يهدف إلى الاستغلال الأمثل لمصادر مياه الري الجوفية وأيضا من خلال معالجة مياه الصرف الزراعي من غرب الدلتا، وتعويض ما فقد من أراضي زراعية خصبة بالوادي والدلتا جراء البناء على الأرض الزراعية لنحو 500 ألف فدان خلال الـ40 سنة ماضية.

وأوضح وزير الزراعة أن أحد أهم أهداف مشروع الدلتا الجديدة هو جذب أكبر عدد ممكن من السكان وتخفيف التكدس السكاني في محافظات الدلتا والوادي، وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية الإضافية مثل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وإنشاء مجمعات صناعية ومراكز لتجميع الألبان، وإنشاء التجمعات العمرانية بأحدث التكنولوجيا.

المصرى اليوم

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