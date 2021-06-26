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صعد الأهلي المصري إلى الدوري النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بفوزه على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الجمعة 26-6-2021 في جولة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على أرض ملعب ستاد السلام، ليضرب حامل اللقب موعدا مع كايزر تشيفز في المباراة النهائية يوم 17 يوليو على أرض معلب ستاد محمد الخامس بالمغرب.

وكانت مباراة الذهاب في تونس قد انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد، سجله محمد شريف، لذلك كان يحتاج الأهلي للفوز في مباراة اليوم من أجل حسم التأهل للمباراة النهائية، ومواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وتقدم الأهلي المصري بهدف دون رد على نظيره الترجي التونسي، خلال الشوط الأول عن طريق على معلول الذي سجل هدفا من ركلة جزاء عند الدقيقة 39 بعدما احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء ضد إلياس شتى الذي قام بمخالفة ضد طاهر محمد طاهر الذي استحوذ على الكرة وانفرد بها تجاه مرمى الفريق التونسي ولكن إلياس منعه، الأمر الذي جعل حكم اللقاء يتخذ قرارين الأول، باحتساب ركلة جزاء بعد العودة لغرفة «فار»، والثاني، طرد إلياس شتي.

محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سجل الهدف الثاني في مرمى الترجي التونسي، في الدقيقة 56 من زمن المباراة، التي تقام على ملعب «الأهلي we السلام»، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جاء هدف شريف من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعدما تلقى تمريرة سحرية من أفشة، لتصبح النتيجة تقدم الأهلي 2- صفر، بعدما سجل علي معلول الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 38.

حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سجل الهدف الثالث في مرمى الترجي التونسي، في الدقيقة 62 من زمن المباراة، التي تقام على ملعب «الأهلي we السلام»، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جاء هدف الشحات من تسديدة «لوب» فوق حارس المرمى، بعدما تلقى تمريرة طولية من أفشة، لتصبح النتيجة تقدم الأهلي 3- صفر.

وكان موسيماني المدير الفني قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وأفشة ومحمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

على لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ووليد سليمان وجونيور أجايي وحسين الشحات، ومحمود وحيد وصلاح محسن.