وزير الخارجية : لا يوجد اقتراح إفريقي حول استئناف مفاوضات سد النهضة

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قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تجري مشاورات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وتطرح عليها كافة تفاصيل قضية سد النهضة، مؤكدًا أنه من الوارد أن يجري زيارة إلى الولايات المتحدة في الفترة المقبلة في إطار المداولات والمشاورات الجارية والموعد الذي يتم تحديد الجلسة فيه.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» على شاشة «on»، مساء السبت، أن الخطاب الإثيوبي الذي وجه إلى مجلس الأمن واتهم مصر والسودان بأنهما سبب فشل المفاوضات ويريدان الخروج من العباءة الإفريقية وتدويل وتسييس القضية، ادعاءات إثيوبية، لافتًا إلى أن إثيوبيا اعتادت على إطلاق الاتهامات ومحاولات إلقاء المسؤولية على الغير لإخفاء حقيقة الموقف الإثيوبي.

أشار ِإلى أن مصر انخرطت بكل إيجابية في المسار الإفريقي، وأنها إلى جانب السودان طرحتا الكثير من الصيغ لاستئناف المفاوضات بشكل يرضي الرئاسة الكونغولية والمراقبين إلا أن إثيوبيا رفضت، مؤكدًا أن هذا الأمر خير دليل على أن ما ورد في الخطاب الإثيوبي ما هو إلا مجرد إدعاءات وافتراءات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح شكري أنه لا يوجد أي اقتراح إفريقي حول استئناف مفاوضات سد النهضة منذ أن أوقفتها إثيوبيا منذ اجتماعات العاصمة الكونغولية كينشاسا الماضية، متحدثًا عن أن الرئاسة الكونغولية تجري مشاورات حول كيفية استمرار المسار الإفريقي، لكن لم يكن هناك أي اقتراح في هذا الصدد.

وأشار الوزير، إلى أن الولايات المتحدة تتواصل مع الأطراف الثلاثة وأيضًا مع رئاسة الاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن مصر على اتصال مع المبعوث الأمريكي في إطار التداول والتشاور وتحديد أفضل مسار للخروج من هذه الأزمة.

وتابع، أن الهدف من مخرجات جلسات الأمن التي يتم التشاور حولها، والذي تقدمه لعقدها مصر والسودان، هو الوصول لهدف رئيسي وهو التوصل لاتفاق قانوني ملزم بضع القواعد الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة، قائلًا: «طلبنا سيدور حول هذا الأمر ونأمل أن يصدر عن مجلس الأمن ما يؤكد ذلك ضروة تحقيق هذا الهدف وأن يتحقق عبر إطار إفريقي أممي معزز من المراقبين وأن يتاح للرئاسة الأفريقية وسكرتير عام الأمم المتحدة الاستعانة بهؤلاء المراقبين والآليات التي في متناول أيديهم لحل المشاكل العالقة وطرح المقترحات التي تخرج من الأزمة وتؤدي للتوصل لاتفاق».

وأردف، وزير الخارجية، أن «وجود هذه الأطراف ضمن الاتفاق من شأنه أن يوضح للمجتمع الدولي المرونة التي أبدتها كلاً من مصر والسودان في الملف ونأمل أن يتحول مسار الموقف الإثيوبي من التعنت»، موضحًا أن أقوى الآليات لدى مجلس الأمن أن يكون هناك قرارًا، بحيث يتدرج الأمر لبيان رئاسي ثم صحفي ولكن أي كانت هذه الأطروحات فإن لها نفس الأثر.