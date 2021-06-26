أخبار عاجلة

أمريكا قلقة من توسع سيطرة "طالبان" على المناطق في أفغانستان -
"البنك المركزي السعودي" يفتح التسجيل في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية‎ -
تحديثات صحية للقادمين للسعودية عبر جسر الملك فهد.. تعرف عليها -
الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالاً من نظيره الإسرائيلي -
تعرف على تشكيلة إنجلترا وإيطاليا .. في نهائي يورو 2020 -
"الجاسر": زيارة سلطان عُمان ستفتح عهدًا جديدًا نحو الشراكات والفرص الاستثمارية -
مشاهد بالعين.. فلكية جدة: اقتران ثلاثي بسماء المملكة ليل الاثنين -
"الحج والعمرة" تقف على جاهزية مراكز استقبال الحجاج في مكة المكرمة -
«سياحة النواب» توصى بتنقية جداول القيد للمرشدين السياحيين -
«طب قنا» تحتفل بحصولها على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان الجودة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

في العناية المركزة وليست مصابة بـ«كورونا».. تفاصيل حالة جيهان السادات الصحية

Print
في العناية المركزة وليست مصابة بـ«كورونا».. تفاصيل حالة جيهان السادات الصحية في العناية المركزة وليست مصابة بـ«كورونا».. تفاصيل حالة جيهان السادات الصحية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد أنور السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، إن جيهان السادات مصابة بعدة أمراض منذ فترة طويلة، وسافرت خارج للعلاج وعادت خلال الشهور الماضية وكانت تتلقى العلاج في منزلها.

وأضاف السادات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، أن الحالة الصحية لجيهان السادات تدهورت خلال الأسبوعين الماضيين، ما أدى إلى نقلها إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة في القاهرة لتلقي العلاج تحت إشراف فريق طبي.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح وحرمه يهتمان ويتابعان حالتها الصحية، ووجها بتوفير الرعاية الكاملة لها، مؤكدا أن جيهان السادات ليست مصابة بفيروس كورونا.

وتابع: «جيهان السادات الآن في العناية المركزة وتتلقى العلاج على أمل أن يكون هناك استجابة لتعافيها».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع شخص صدمته سيارة على الطريق الزراعي بطوخ

مصرع شخص صدمته سيارة على الطريق الزراعي بطوخ

سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية

سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية

اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية

اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية

السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا

السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا