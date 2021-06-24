أخبار عاجلة

عودة 4 مصابين فلسطينيين إلى قطاع غزة بعد انتهاء فترة علاجهم في مصر -
وزير الشؤون الإسلامية: زيارة سلطان عمان للمملكة تؤكّد متانة العلاقات الأخوية التاريخية -
"في علاقتنا الشعر بالوصف عيّا".. العمانيون يتغنّون بأخوتهم للسعوديين في أنشودة شجيّة -
"الزراعة" تكشف الطرق الصحيحة لشراء الاضحية السليمة وكشف التلاعب فيها -
اللجنة العليا للقيادات تواصل المقابلات الشخصية لاختيار 62 متقدما لوظائف رؤساء المدن والمراكز والأحياء -
علاء عابد: التجربة أثبتت ضرورة تعديل قانون لائحة مجلس النواب -
لليوم التاسع على التوالي .. شمال سيناء تسجل «صفر كورونا» -
وفد الشباب المصري واليوناني والقبرصي يزور مكتبة الإسكندرية ويتعرف على مقتنياتها -
البنك الأهلي يستعد للأهلي بوديتين -
ارتفاع جديد بسعر الخبز في لبنان.. ومحتجون غاضبون في الشارع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

الكاظمي: العراق كان على حافة حرب أهلية أو حرب بين قوتين مهمتين في المنطقة

Print
الكاظمي: العراق كان على حافة حرب أهلية أو حرب بين قوتين مهمتين في المنطقة الكاظمي: العراق كان على حافة حرب أهلية أو حرب بين قوتين مهمتين في المنطقة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن بلاده كانت على حافة حرب أهلية أو حرب بين قوتين مهمتين في المنطقة، مشيرا إلى أن حكومته واجهت تحديات كثيرة لكي تحافظ على دماء العراقيين.

جاء ذلك خلال مقابلة رئيس الوزراء العراقي مع قناة «العراقية» اليوم الخميس.

وأضاف الكاظمي أن «عمر حكومته عام واحد فقط، واجهت خلاله العديد من التحديات والمحاولات لعرقلة أي خطوات للإصلاح».

وتابع «كانت سنة صعبة لكن العراق والعراقيين يستحقون التضحية، طموحنا أكبر مما قمنا به من إجراءات في محاولة الإصلاح الأمني والاقتصادي».

وأكد أن «حكومته كانت حاسمة واتخذت قرارات جريئة»، مشيرا إلى أن «العراق بحاجة إلى إعادة بناء الدولة وعودته لوضعه الطبيعي».

وأوضح أن « جاءت في ظل ظروف صعبة، توتر أمني، توتر إقليمي ودولي، انهيار بأسعار النفط وعدم وجود موازنة لعام 2020، مع كل هذا نجحنا بتوفير الأمن ومحاربة داعش وتنفيذ أكثر من 30 ألف مذكرة اعتقال ضد جماعات الجريمة المنظمة والسلاح المنفلت وجماعات المخدرات».

وأشار إلى أن العراق كان على حافة حرب أهلية بسبب الصدام مع المسلحين.

ورأى أيضا أن مواجهة كانت محتملة بين واشنطن وطهران في العراق إبان إدارة الرئيس دونالد ، مشيرا إلى أن هناك توترا يريد أن يجعل العراق ساحة للصراع بين الدول.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مع استمرار التقدم الجامح لـ"طالبان".. الحكومة الأفغانية تشغل نظاماً دفاعياً لحماية العاصمة

مع استمرار التقدم الجامح لـ"طالبان".. الحكومة الأفغانية تشغل نظاماً دفاعياً لحماية العاصمة

طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

الخرطوم.. انتقادات لخطاب الحكومة بمجلس الأمن

الخرطوم.. انتقادات لخطاب الحكومة بمجلس الأمن

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي