الكاظمي: العراق كان على حافة حرب أهلية أو حرب بين قوتين مهمتين في المنطقة

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قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن بلاده كانت على حافة حرب أهلية أو حرب بين قوتين مهمتين في المنطقة، مشيرا إلى أن حكومته واجهت تحديات كثيرة لكي تحافظ على دماء العراقيين.

جاء ذلك خلال مقابلة رئيس الوزراء العراقي مع قناة «العراقية» الإخبارية اليوم الخميس.

وأضاف الكاظمي أن «عمر حكومته عام واحد فقط، واجهت خلاله العديد من التحديات والمحاولات لعرقلة أي خطوات للإصلاح».

وتابع «كانت سنة صعبة لكن العراق والعراقيين يستحقون التضحية، طموحنا أكبر مما قمنا به من إجراءات في محاولة الإصلاح الأمني والاقتصادي».

وأكد أن «حكومته كانت حاسمة واتخذت قرارات جريئة»، مشيرا إلى أن «العراق بحاجة إلى إعادة بناء الدولة وعودته لوضعه الطبيعي».

وأوضح أن «الحكومة جاءت في ظل ظروف صعبة، توتر أمني، توتر إقليمي ودولي، انهيار بأسعار النفط وعدم وجود موازنة لعام 2020، مع كل هذا نجحنا بتوفير الأمن ومحاربة داعش وتنفيذ أكثر من 30 ألف مذكرة اعتقال ضد جماعات الجريمة المنظمة والسلاح المنفلت وجماعات المخدرات».

وأشار إلى أن العراق كان على حافة حرب أهلية بسبب الصدام مع المسلحين.

ورأى أيضا أن مواجهة كانت محتملة بين واشنطن وطهران في العراق إبان إدارة الرئيس دونالد ترامب، مشيرا إلى أن هناك توترا يريد أن يجعل العراق ساحة للصراع بين الدول.