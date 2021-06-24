تفاصيل القبض على «نائب التنقيب» عن الآثار في الجيزة باستخدام العفاريت

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ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على علاء حسانين الشهير بـ «نائب الجن والعفاريت«في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، بتهمة تشكيل عصابياً للتنقيب عن الآثار في منطقة القاهرة والجيزة وتهريبها إلى الخارج، مدعيًا تسخيره للجن.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطت كميات من الآثار بحوزة علاء حسانين، كما كشف المتهم عن أماكن الحفر عن الأثار، تم تحرير محضر بالواقعة وجاري عرضه على النيابة العامة للتحقيقات.

كانت وردت معلومات لأجهزة البحث الجنائي بقطاع أمن القاهرة، بقيام تشكيل عصابي بالتنقيب عن الآثار بمناطق مختلفة وتجميع الآثار والاتجار بها، وتم تشكيل فريق بحث من ضباط الإدارة العامة لمباحث أمن القاهرة.

وتوصلت التحريات إلى قيام كل من أحد الأشخاص الذي سبق اتهامه في 4 قضايا بتزعم تشكيل عصابي عن طريق تمويل عمليات التنقيب عن الآثار بمناطق مختلفة على مستوى الجمهورية وتجميع الآثار والاتجار بها، وبعد تقنين الإجراءات تم إعداد عدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم ووجد بحوزتهم 201 قطعة أثرية، و2 لوح خشبي لتابوت منقوش بالهيلوغروفية، و36 تمثالًا مختلف الأطوال من 6 سم إلى 13 سم، وعدد 4 تماثيل أوشابتي نصفي وتمثال خشبي طوله 40 سم على هيئة أوزوري وتمثال أوشابتي من المرمر.

القبض علي علاء حسانين