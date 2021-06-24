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اختتام فعاليات مبادرة "حرفة +" لدعم الأسر المنتجة بمنطقة تبوك

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اختتام فعاليات مبادرة "حرفة +" لدعم الأسر المنتجة بمنطقة تبوك اختتام فعاليات مبادرة "حرفة +" لدعم الأسر المنتجة بمنطقة تبوك
أقيم بالتعاون بين مركز "دلني" للأعمال ومبادرات "نيوم" المجتمعية

اختتام فعاليات مبادرة

اختتمت، اليوم الخميس، فعاليات بازار مبادرة "حرفة +" والذي أُقيم في تبوك بارك مول وذلك بالتعاون ما بين مركز "دلني" للأعمال التابع لبنك التنمية الاجتماعية، ومبادرات "نيوم" المجتمعية.

وفي التفاصيل، استفادت الأسر المشاركة من أهالي منطقة تبوك خلال الأسبوعين الماضيين من الدعم المعرفي والتدريبي والانتقال للمرحلة التطبيقية داخل السوق مما مكَّن الأسر المشاركة من مقابلة العملاء وتعزيز مهارات البيع حيث تجاوز مجموع مبيعات الأسر 100 ألف ريال.

وتم خلال البازار تسليط الضوء على أهمية الحِرف المحلية وتمكين الأسر من النفاذ إلى السوق وعرض منتجاتهم وخدماتهم عبر منافذ بيعية صممت خصيصًا لهم.

يُذكر أن بازار حرفة+ امتد لخمسة أيام بمشاركة ٢٠ أسرة من أهالي منطقة تبوك، ومن المخطط أن يستمر التعاون ما بين بنك التنمية ونيوم بهدف تمكين الأسر بالخدمات المالية، بالإضافة إلى الخدمات غير المالية عبر مركز دلني والذي يوفر حزمة من الاستشارات والبرامج التطويرية والتدريبية لرفع كفاءة أصحاب المشروعات التجارية والأسر المنتجة ورواد ورائدات الأعمال.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لاستراتيجية ‫بنك التنمية الاجتماعية في تعزيز الشراكات التنموية التي تستهدف تنمية أعمال المشروعات الصغيرة والناشئة بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفي ختام فعاليات "حرفة+" أشاد مدير عام مركز دلني للأعمال ثنيان الثنيان بجهود والتزام الأسر بأنشطة البرنامج المختلفة مما أسهم في تحقيق أهداف المبادرة والوصول لمستوى مبيعات متقدِّم، كما عبَّر عن شكره وتقديره للقائمين على مبادرات المسؤولية الاجتماعية في نيوم.

وأعرب "الثنيان" عن تمنياته باستمرار مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات حول مناطق المملكة وتفعيل المزيد من الشراكات التنموية بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى القطاع غير الربحي مما يعزِّز من استدامة تلك المبادرات وتحقيق الأثر المأمول.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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