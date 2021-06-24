عقب تزعمه عصابة لنهب كنوز البلاد .. من هو نائب الجن والعفاريت علاء حسانين

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عقب إعلان وزارة الداخلية عن القبض على البرلماني السابق علاء حسانين، الشهير بـ«نائب الجن والعفاريت» بتهمة تزعم تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار وتهريبها مستخدمًا الدجل ومدعيًا تسخير الجن ونهب كنوز وثروات البلاد.

تستعرض «المصري اليوم» من هو نائب الجن والعفاريت المتورط حاليا مع نحو 17 متهما بحيازتهم 201 قطعة اثرية واكثر 300 قطعة أخرى ترجع إلى مختلف العصور.

- فاز علاء حسانين في انتخابات مجلس الشعب لدورتين متتاليتين عامي 2000 و2005.

- كان علاء حسانين أحد أعضاء حملة دعم الفريق أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية، في المنيا.

- خسر علاء حسانين في انتخابات 2015 بعد حصوله على 11845 صوتًا فقط.

- علاقته بقيادات الحزب الوطني المنحل، كانت قوية جدًا، وظهر يقبل يد الرئيس الأسبق حسني مبارك أثناء علاج الأخير.

- ألقي القبض عليه سابقًا يوم 26 أغسطس 2017 بعد البلاغ الذي تقدم به رجل الأعمال حسن راتب ضده بتهمة «النصب والاحتيال»، والاستيلاء منه على مبالغ تقدر بـ3 ملايين دولار.

- تسبب في تأجيل الانتخابات بالدائرة السادسة، ومقرها مركز دير مواس بالمنيا، بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات عقب حصوله على حكم قضائي بإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين، ولم تجر الانتخابات في تلك الدائرة حتى الآن.

- ويمتلك شركة للرخام والجرانيت، إضافة إلى عدد من المحاجر في المنيا.

- اشتهر إعلاميًا بـ«نائب الجن والعفاريت»؛ لإيهامه عددًا من المواطنين أنه على اتصال بقوى خارقة للطبيعة التي يستخدمها لإخماد الحرائق.

- كان الشاهد الرئيسي في قضية اتهام نائب المحلة السابق حمدي الفخراني في قضية الرشوة الشهيرة التي صدر فيها حكم بحبس الفخراني 4 سنوات.