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استمرار غياب نجم الإسماعيلي أمام سموحة

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استمرار غياب نجم الإسماعيلي أمام سموحة استمرار غياب نجم الإسماعيلي أمام سموحة

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تأكد صعوبة لحاق حسين السيد، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بمباراة سموحة المقبلة، في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بسبب عدم تماثله للشفاء من الإصابة بشد في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن الفريق خلال مباراة غزل المحلة الأخيرة، والتي انتهت بفوز الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومازال يخضع اللاعب للبرنامج التأهيلي الذي وضعه له الجهاز الطبي بقيادة الدكتور هشام مصطفى، تمهيدًا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويلتقي الإسماعيلي مع سموحة، المقرر لها الأحد المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الدراويش المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة.

المصرى اليوم

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