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انتشر خلال الساعات الماضية فيديو كليب للفنان عمرو دياب، عبر صفحات السوشيال ميديا مسرب من تصوير أول أغاني ألبومه الجديد بعنوان «أول ما اتقابلنا يا حبيبي»، والذي قام بتصويره بمدينة الساحل الشمالي، اليوم، وسط عدد كبير من الحضور، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

وأكد مصدر مقرب من الهضبة عمرو دياب في تصريح لـ«المصري اليوم» :«صحيح عمرو بيصور أغنية (أول ما اتقابلنا يا حبيبي) في الساحل من أكثر من 5 أيام واليوم تم الانتهاء من تصويرها وهي من أخراج طارق العريان وكلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم»

وظهر الهضبة عمرو دياب وسط عدد كبير من الحضور لتصوير الفيديو كليب ويقوم بالتسقيف والغناء والرقص على شاطئ البحر

وكان أحدث ظهور للفنان عمرو دياب خلال أحياء حفلا غنائيا مميزا في Jeddah Superdome أكبر قبة في العالم والتي تم افتتاحها أخيراً، ليكون حفل «دياب» هو الأول فيها.

وتألق الهضبة بمجموعة من أشهر أغنياته خاصة أغنيات ألبومه الجديد «يا أنا يا لأ»، كما قدم مجموعة من أشهر أغنياته، منها «أجمل عيون»، «يا ساحر»، «قمرين»، وسط تفاعل كبير من جمهوره.

الحفل تميّز بالتقنيات العالمية والعالية الدقة من حيث الصوت والصورة، وقد تفاعل الجمهور الحاضر مع الهضبة منذ اللحظات الأولى على عرض مقتطفات من أغنياته على شاشة عملاقة مروراً بصعوده على المسرح ووصولاً إلى عزفه على المسرح.