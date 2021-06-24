أخبار عاجلة

وزير الشؤون الإسلامية: زيارة سلطان عمان للمملكة تؤكّد متانة العلاقات الأخوية التاريخية -
"في علاقتنا الشعر بالوصف عيّا".. العمانيون يتغنّون بأخوتهم للسعوديين في أنشودة شجيّة -
"الزراعة" تكشف الطرق الصحيحة لشراء الاضحية السليمة وكشف التلاعب فيها -
اللجنة العليا للقيادات تواصل المقابلات الشخصية لاختيار 62 متقدما لوظائف رؤساء المدن والمراكز والأحياء -
علاء عابد: التجربة أثبتت ضرورة تعديل قانون لائحة مجلس النواب -
لليوم التاسع على التوالي .. شمال سيناء تسجل «صفر كورونا» -
وفد الشباب المصري واليوناني والقبرصي يزور مكتبة الإسكندرية ويتعرف على مقتنياتها -
البنك الأهلي يستعد للأهلي بوديتين -
ارتفاع جديد بسعر الخبز في لبنان.. ومحتجون غاضبون في الشارع -
متحدث الصحة: علينا جميعًا الالتزام والتقيد بالإجراءات الإحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

منار سامي تعتزل تيك توك وتحذف صورها علي إنستجرام: نفسيتي زفت

Print
منار سامي تعتزل تيك توك وتحذف صورها علي إنستجرام: نفسيتي زفت منار سامي تعتزل تيك توك وتحذف صورها علي إنستجرام: نفسيتي زفت

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت منار سامي إحدى فتيات تيك توك جديد لها على تطبيق الفيديوهات الشهير، تعلن فيه إعتزالها تطبيق تيك توك، مؤكدة أنه آخر فيديو لها وستتوقف عن نشر أي فيديوهات أخرى، كما أعلنت أنها حذفت كل الفيديوهات على موقع انستجرام، مشيرة إلى أنها تعاني من حالة نفسية سيئة ولذا قررت الاعتزال.

على أنغام إحدي الأغنيات الشعبية كتبت منار سامي فتاة التيك توك على صفحتها «ده آخر فيديو ليا على تيك توك بجد، وعلي إنستجرام حذفت كل حاجة لأني تعبت جدا ونفسيتي زفت فادعوا لي»، وعلى الرغم من كلماتها التي تبدو حزينة وتعاني من حالة نفسية سيئة، فإنها ظهرت في الفيديو داخل كوافير وتضحك أثناء التصوير.

منار سامي فتاة من محافظة كفر الشيخ اشتهرت بتقديم فيديوهات الرقص على «تيك توك» و«أنستجرام» خلال السنوات الأخيرة وتم القبض عليها بتهمة التحريض على الفسق ونشر فيديوهات خادشة للحياء العامة وذلك أثناء وجودها مع صديق لها في مدينة بنها بمحافظة القليوبية العام الماضي.

ويأتي ذلك بعد أيام من صدور حكم بسجن حنين حسام فتاة التيك توك بالسجن 10 سنوات ومودة الأدهم بالسجن 6 سنوات بسبب ممارسة أعمال منافية للآداب العامة على تطبيق تيك توك.

منار سامي - صورة أرشيفية

وكانت النيابة العامة وجهت النيابة العامة لـ منار سامي فتاة تيك توك تهمة تهمة تقديم فيديوهات خادشة تتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الرذيلة، وأصدرت المحكمة الاقتصادية بمحافظة طنطا حكما بحبسها 3 سنوات مع الشغل ودفع كفالة و20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة ودفع 300 ألف جنيه غرامة بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق.

وحددت محكمة جنح كفر شكر، جلسة يوم 28 سبتمبر المقبل، كأولى جلسات لمحاكمة منار سامي فتاة التيك توك في قضية جديدة بخيانة الأمانة، في مبلغ مالي 100 ألف جنيه، في تعاملات مالية بينها وبين أحد الأشخاص.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. نجاة عدد من الأشخاص من انحراف مركبة بأحد شوارع جدة

بالفيديو.. نجاة عدد من الأشخاص من انحراف مركبة بأحد شوارع جدة

بالفيديو .. شيكابالا لـ«ميسي»: «الأحلام تتحقق»

بالفيديو .. شيكابالا لـ«ميسي»: «الأحلام تتحقق»

أدر محادثاتك من أي مكان بأفضل صوت وصورة مع مجموعة "بولي" الجديدة من حلول الفيديو الشخصية

أدر محادثاتك من أي مكان بأفضل صوت وصورة مع مجموعة "بولي" الجديدة من حلول الفيديو الشخصية

فيديو.. "أسود العرين" عمل غنائي مشترك تزامناً مع زيارة سلطان عُمان للمملكة

فيديو.. "أسود العرين" عمل غنائي مشترك تزامناً مع زيارة سلطان عُمان للمملكة