منار سامي تعتزل تيك توك وتحذف صورها علي إنستجرام: نفسيتي زفت

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نشرت منار سامي إحدى فتيات تيك توك فيديو جديد لها على تطبيق الفيديوهات الشهير، تعلن فيه إعتزالها تطبيق تيك توك، مؤكدة أنه آخر فيديو لها وستتوقف عن نشر أي فيديوهات أخرى، كما أعلنت أنها حذفت كل الفيديوهات على موقع انستجرام، مشيرة إلى أنها تعاني من حالة نفسية سيئة ولذا قررت الاعتزال.

على أنغام إحدي الأغنيات الشعبية كتبت منار سامي فتاة التيك توك على صفحتها «ده آخر فيديو ليا على تيك توك بجد، وعلي إنستجرام حذفت كل حاجة لأني تعبت جدا ونفسيتي زفت فادعوا لي»، وعلى الرغم من كلماتها التي تبدو حزينة وتعاني من حالة نفسية سيئة، فإنها ظهرت في الفيديو داخل كوافير وتضحك أثناء التصوير.

منار سامي فتاة من محافظة كفر الشيخ اشتهرت بتقديم فيديوهات الرقص على «تيك توك» و«أنستجرام» خلال السنوات الأخيرة وتم القبض عليها بتهمة التحريض على الفسق ونشر فيديوهات خادشة للحياء العامة وذلك أثناء وجودها مع صديق لها في مدينة بنها بمحافظة القليوبية العام الماضي.

ويأتي ذلك بعد أيام من صدور حكم بسجن حنين حسام فتاة التيك توك بالسجن 10 سنوات ومودة الأدهم بالسجن 6 سنوات بسبب ممارسة أعمال منافية للآداب العامة على تطبيق تيك توك.

منار سامي - صورة أرشيفية

وكانت النيابة العامة وجهت النيابة العامة لـ منار سامي فتاة تيك توك تهمة تهمة تقديم فيديوهات خادشة تتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الرذيلة، وأصدرت المحكمة الاقتصادية بمحافظة طنطا حكما بحبسها 3 سنوات مع الشغل ودفع كفالة و20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة ودفع 300 ألف جنيه غرامة بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق.

وحددت محكمة جنح كفر شكر، جلسة يوم 28 سبتمبر المقبل، كأولى جلسات لمحاكمة منار سامي فتاة التيك توك في قضية جديدة بخيانة الأمانة، في مبلغ مالي 100 ألف جنيه، في تعاملات مالية بينها وبين أحد الأشخاص.