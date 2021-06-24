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تعلن تطورات عودة السياح الروس إلى

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روسيا تعلن تطورات عودة السياح الروس إلى مصر تعلن تطورات عودة السياح الروس إلى

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أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينينس مانتوروف، اليوم الخميس، أنه من المتوقع قريبا الانتهاء من المسائل الفنية بشأن فتح حركة الطيران من إلى المنتجعات المصرية، وفق وكالة «نوفوستي» الروسية.

وقال مانتوروف للصحفيين: «في الوقت الراهن تجري عملية الانتهاء من المسائل الفنية- التحضير للموافقة على المرسوم، والذي سيكون مطلوبا من أجل اعتماد هذه الوثيقة من قبل الرئيس. لذلك، أعتقد أن زملاءنا في وزارة النقل والجهات المعنية التي تتعامل مع قضايا أمن الطيران سينتهون منها قريبًا مع زملائهم المصريين، وسنكون قادرين على استئناف هذه الرحلات مباشرة إلى المنتجعات في ».

وكانت روسيا قد استأنفت حركة الطيران إلى العاصمة المصرية القاهرة في شهر أبريل 2018 بعد توقف دام منذ شهر نوفمبر 2018 بعد حادثة تفجير طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء.

المصرى اليوم

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