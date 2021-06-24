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وزير الرياضة يبحث مع مجلس إدارة استاد القاهرة المشروعات الاستثمارية والإنشاءات الجديدة

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وزير الرياضة يبحث مع مجلس إدارة استاد القاهرة المشروعات الاستثمارية والإنشاءات الجديدة وزير الرياضة يبحث مع مجلس إدارة استاد القاهرة المشروعات الاستثمارية والإنشاءات الجديدة

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التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة من أجل وضع التصور النهائي للمشروعات الاستثمارية المقترح تنفيذها داخل الهيئة، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء علي درويش المدير التنفيذي للهيئة العامة لاستاد القاهرة، والدكتور محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور الرياضي.

وتناول الاجتماع مناقشة تطوير نادي الزهور الملحق بالاستاد وكيفية استغلال كافة المساحات به، واستعراض آخر التطورات الخاصة بالمشروعات المقترحة المقرر إقامتها وتطويرها بالهيئة العامة لاستاد القاهرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإتاحة الاستخدام المجتمعى للاستاد، وتنطرق الاجتماع إلى جدول أعمال الهيئة.

وبحث وزير الشباب والرياضة كافة المتطلبات الخاصة بسرعة الانتهاء من مخططات المشروعات المقترح إنشاؤها داخل هيئة استاد القاهرة والأعمال التنفيذية، مع توفير كافة المخططات التنفيذية اللازمة لتطوير الشكل الجمالي للاستاد، وحوكمة الأعمال التطويرية.

وأكد صبحي أن مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الدولي حريص على الحفاظ والتطوير المستمر لكافة مرافق الاستاد للحفاظ على مكانته الدولية كإحدى أهم وأعرق المنشآت الرياضية فى ، والحرص على تحديث منشآته وتطويرها وتحقيق عوائد مالية مناسبة، وذلك فى ضوء الضوابط والمسارات الخاصة بتحويله إلى هيئة اقتصادية تخدم المواطنين والمجتمع والمنظومة الرياضية المصرية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشاد الوزير بالمجهودات المبذولة والتعاونية من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مع هيئة استاد القاهرة الدولي، للنهوض بالمستوى الإنشائي والتطويري للاستاد.

وتشتمل مقترحات التطوير إنشاء ناد للفروسية، وفندق، ومبنى تجاري، ومركز ثقافي، ومكتبة للشباب، ومركز تدريب، ومركز طبي، وتطوير نادي الزهور.

المصرى اليوم

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