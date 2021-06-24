أخبار عاجلة

وزير الشؤون الإسلامية: زيارة سلطان عمان للمملكة تؤكّد متانة العلاقات الأخوية التاريخية -
"في علاقتنا الشعر بالوصف عيّا".. العمانيون يتغنّون بأخوتهم للسعوديين في أنشودة شجيّة -
"الزراعة" تكشف الطرق الصحيحة لشراء الاضحية السليمة وكشف التلاعب فيها -
اللجنة العليا للقيادات تواصل المقابلات الشخصية لاختيار 62 متقدما لوظائف رؤساء المدن والمراكز والأحياء -
علاء عابد: التجربة أثبتت ضرورة تعديل قانون لائحة مجلس النواب -
لليوم التاسع على التوالي .. شمال سيناء تسجل «صفر كورونا» -
وفد الشباب المصري واليوناني والقبرصي يزور مكتبة الإسكندرية ويتعرف على مقتنياتها -
البنك الأهلي يستعد للأهلي بوديتين -
ارتفاع جديد بسعر الخبز في لبنان.. ومحتجون غاضبون في الشارع -
متحدث الصحة: علينا جميعًا الالتزام والتقيد بالإجراءات الإحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير الكهرباء: صرف 36 مليار جنيه لتحسين الخدمات

Print
وزير الكهرباء: صرف 36 مليار جنيه لتحسين الخدمات وزير الكهرباء: صرف 36 مليار جنيه لتحسين الخدمات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك استقرار هائل الآن في الدولة فيما يخص الطاقة الكهربائية، وأي منطقة في يتم توصيل الطاقة الكهربائية لها في أي وقت.

وتابع شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة: "قمنا بعمل رائع في مجال الطاقة الكهربائية خاصة في تزويد القوة في شبكات النقل بأرقام كبيرة، حيث ما تم في الـ 4 سنوات الماضية، وتم إنجازه في الـ 60 سنة التي سبقتها.

وأردف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك تحول غير مسبوق في مجال إنتاج الطاقة ونقلها، مشيرا إلى أن حوالي 10% من الطاقة الكهربائية سيكون لمشروع حياة كريمة، وتم صرف 36 مليار جنيه حتى الآن لتحسين الخدمات.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عودة 4 مصابين فلسطينيين إلى قطاع غزة بعد انتهاء فترة علاجهم في مصر

عودة 4 مصابين فلسطينيين إلى قطاع غزة بعد انتهاء فترة علاجهم في مصر

وفد الشباب المصري واليوناني والقبرصي يزور مكتبة الإسكندرية ويتعرف على مقتنياتها

وفد الشباب المصري واليوناني والقبرصي يزور مكتبة الإسكندرية ويتعرف على مقتنياتها

تعرف على التشكيل المتوقع لمصر المقاصة أمام الأهلى الليلة

تعرف على التشكيل المتوقع لمصر المقاصة أمام الأهلى الليلة

تحديد موعد سموحة وبيراميدز في كأس مصر

تحديد موعد سموحة وبيراميدز في كأس مصر